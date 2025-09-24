Pubblicità in concessione a Google

Il 23 e 24 novembre 2025 i pugliesi saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente della Giunta regionale e il nuovo Consiglio regionale. Recentemente sono stati firmati i decreti che ufficializzano la data del voto e i criteri elettorali che dovranno essere rispettati. Questo appuntamento segna un passaggio cruciale per il futuro politico della Puglia, in un contesto regionale e nazionale che sta vivendo forti dinamiche di cambiamento.

Pubblicità in concessione a Google

Indice

Questo articolo esplora non soltanto i dettagli tecnici dell’appuntamento elettorale, ma anche le implicazioni politiche e sociali che potrebbero derivarne — offrendo spunti di riflessione e chiavi di lettura per orientarsi in vista del voto.

Il contesto politico pugliese

Negli ultimi anni la Puglia è diventata un laboratorio politico rilevante, sia per i rapporti interni tra le forze locali sia per il legame con le strategie nazionali dei partiti. Il centrosinistra, che ha governato la Regione per lunghi periodi, si trova oggi a confrontarsi con movimenti di frammentazione, nuove sensibilità territoriali e cambiamenti di leadership. Allo stesso tempo, le forze politiche di centrodestra e quelle “terze” (liste civiche, movimenti locali) cercano di consolidarsi sul terreno regionale per acquisire peso alle prossime politiche.

In questo contesto, le elezioni regionali del novembre 2025 assumono un significato doppio: oltre che scegliere i rappresentanti locali, saranno un test su quanto i partiti nazionali riescono a “trasferire” consenso nelle Regioni.

I decreti e le modalità del voto

In data 24 settembre 2025 sono stati firmati i decreti che ufficializzano le consultazioni elettorali per la Puglia. Il presidente uscente della Regione ha apposto la firma sui decreti che indicono le consultazioni per l’elezione diretta del presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

Le operazioni di voto si svolgeranno su due giornate:

Domenica, dalle ore 7 alle ore 23

Lunedì, dalle ore 7 alle ore 15

Appena concluse le operazioni di voto e il riscontro dei votanti, lo scrutinio inizierà subito, senza interruzioni. La scheda utilizzata sarà di colore verde.

Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza

La Regione Puglia si basa per questo voto su 23 circoscrizioni elettorali, determinate in base al numero di residenti dichiarati nel censimento del 2021 (totale 3.922.941 abitanti). La suddivisione dei seggi sarà la seguente:

7 seggi per Bari

2 per la BAT

2 per Brindisi

4 per Foggia

5 per Lecce

3 per Taranto

A questi seggi si aggiungeranno quelli attribuiti con il premio di maggioranza, fino a rendere l’assemblea regionale composta da 50 consiglieri totali.

Il meccanismo del premio di maggioranza è decisivo: può garantire stabilità alla coalizione vincente, ma suscita anche controversie rispetto alla proporzionalità del voto e alla rappresentanza delle minoranze.

Liste e criteri di genere

Un elemento normativo particolarmente rilevante è che le liste che si presenteranno alle regionali dovranno rispettare i criteri della differenza di genere. In altri termini, ogni lista sarà tenuta ad una composizione che garantisca un equilibrio minimo tra uomini e donne candidati, per promuovere la parità di rappresentanza.

Questo vincolo, ormai presente in molte leggi elettorali regionali, è volto a contrastare la storica sottorappresentazione femminile nei consigli e nelle giunte, e avrà un impatto su come i partiti prepareranno le liste elettorali territoriali.

Quali scenari per la Puglia

Il voto di novembre segna un bivio per la Puglia: chi guiderà la Regione nei prossimi cinque anni potrà imprimere una direzione nei temi chiave come infrastrutture, mobilità, politiche sociali, ambiente e sviluppo economico locale.

Tra i fattori da tenere d’occhio:

Coalizioni e alleanze : la capacità dei partiti di formare coalizioni forti e omogenee potrà fare la differenza, specialmente in un quadro politico frammentato.

: la capacità dei partiti di formare coalizioni forti e omogenee potrà fare la differenza, specialmente in un quadro politico frammentato. Mobilitazione elettorale : l’affluenza sarà un indicatore importante. Elezioni distribuite su due giornate e orari estesi cercano di agevolare la partecipazione, ma il coinvolgimento dei cittadini rimane una sfida.

: l’affluenza sarà un indicatore importante. Elezioni distribuite su due giornate e orari estesi cercano di agevolare la partecipazione, ma il coinvolgimento dei cittadini rimane una sfida. Effetto nazionale su regioni : le dinamiche politiche nazionali (posizionamenti, leadership, campagne dei partiti maggiori) possono riverberarsi sui risultati regionali, influendo sulle percezioni degli elettori locali.

: le dinamiche politiche nazionali (posizionamenti, leadership, campagne dei partiti maggiori) possono riverberarsi sui risultati regionali, influendo sulle percezioni degli elettori locali. Bilanciamento del premio di maggioranza: il meccanismo del premio può “basculare” equilibri anche con lievi margini di vantaggio, amplificando il peso della coalizione vincente.

In definitiva, queste elezioni regionali offrono un banco di prova per i partiti pugliesi e un indicatore per la scena politica nazionale. Il rispetto dei criteri di genere e le modalità di voto in due giorni sono novità che possono contribuire a rendere il risultato più rappresentativo e inclusivo.

Con il 23 e 24 novembre segnati in calendario, la Puglia si appresta a un momento decisivo: le urne non saranno solo un rito democratico, ma l’inizio di una nuova stagione politica regionale, con tutti gli interrogativi e le opportunità che essa comporta.