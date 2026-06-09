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Oggi si chiude ufficialmente l’anno scolastico in Puglia. Per migliaia di studenti di Grottaglie e del territorio jonico è l’ultimo giorno tra saluti, pagelle e arrivederci a settembre.

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Intanto, in vista del prossimo anno, è già stato pubblicato il calendario scolastico regionale Puglia 2026/27, che stabilisce inizio, fine e sospensioni delle lezioni. Come previsto dalla normativa nazionale sul calendario scolastico, ogni istituto può poi adattare il quadro regionale alle proprie esigenze organizzative.

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Fine della scuola in Puglia: cosa succede oggi

Con la giornata di oggi si conclude formalmente l’anno scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Per molti studenti è tempo di vacanze estive, mentre per altri – in particolare alle superiori – si aprirà la fase degli esami di Stato e degli eventuali recuperi.

Calendario scolastico regionale Puglia 2026/27

La Regione Puglia ha già reso noto il calendario per il prossimo anno scolastico. Il documento regionale fissa:

la data di inizio delle lezioni a settembre;

la conclusione delle attività didattiche a giugno;

le principali festività nazionali e le sospensioni obbligatorie.

Rientrano tra le chiusure previste le festività riconosciute a livello nazionale, come il 1° novembre, l’8 dicembre, il periodo natalizio, le vacanze pasquali, il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno.

Festività riconosciute dalla normativa statale vigente

Tutte le domeniche

1 novembre Festa di tutti i Santi

8 dicembre Immacolata Concezione Natale

25 dicembre Natale

26 dicembre Santo Stefano

1° gennaio Capodanno

6 gennaio Epifania

Santa Pasqua

Lunedì dell’Angelo

25 aprile Festa della Liberazione

1 maggio Festa del lavoro

2 giugno Festa della Repubblica

Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo)

Festività riconosciute dalla Regione:

dal 7 al’8 dicembre 2026

dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 (vacanze natalizie)

dal 25 marzo 2027 al 30 marzo 2027 (vacanze pasquali)

1 giugno 2027

Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

Vacanze, festività e possibili ponti

Oltre alle festività già stabilite, il calendario regionale consente la possibilità di ponti o sospensioni aggiuntive, che possono variare in base a come cadono le ricorrenze nel corso della settimana.

In linea generale:

le vacanze di Natale coprono il periodo tra fine dicembre e inizio gennaio;

coprono il periodo tra fine dicembre e inizio gennaio; le vacanze di Pasqua comprendono i giorni attorno alla domenica pasquale e al Lunedì dell’Angelo;

comprendono i giorni attorno alla domenica pasquale e al Lunedì dell’Angelo; possono essere previsti ponti in prossimità di festività come il 25 aprile o il 1° maggio, se cadono a ridosso del weekend.

Le date precise dei ponti dipendono però anche dalle decisioni dei singoli istituti.

L’adattamento delle singole scuole: il caso dell’I.C. De Amicis

Ogni scuola può deliberare un proprio adattamento del calendario, nel rispetto del monte ore obbligatorio. A titolo di esempio, l’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Grottaglie ha pubblicato il proprio documento di adattamento per l’anno scolastico 2026/27, consultabile sul sito ufficiale dell’istituto.

Nel caso specifico, oltre alle festività regionali, sono state individuate alcune giornate di sospensione delle lezioni deliberate dal Consiglio d’Istituto, che possono tradursi in piccoli ponti o giornate di recupero distribuite nel corso dell’anno.

inizio delle lezion i 14 settembre 2026

i 14 settembre 2026 termine delle lezioni 8 giugno 2027

8 giugno 2027 termine attività educativa nella scuola dell’infanzia 30 giugno 2027

30 giugno 2027 Giornate di recupero anticipo anno scolastico: 2 novembre 2026, 8 e 9 febbraio 2027 (Carnevale)

È quindi sempre consigliabile verificare il calendario pubblicato dalla propria scuola di riferimento, perché potrebbero esserci variazioni rispetto al quadro regionale.

Cosa cambia per famiglie e studenti

La pubblicazione anticipata del calendario regionale permette alle famiglie di organizzare con maggiore anticipo ferie, attività extrascolastiche e impegni personali.

Per gli studenti di Grottaglie, la fine delle lezioni segna l’inizio dell’estate, ma anche un momento di bilancio. Per chi dovrà affrontare esami o recuperi, le prossime settimane saranno comunque impegnative.

FAQ

Quando inizia il prossimo anno scolastico in Puglia?

L’inizio delle lezioni è fissato dal calendario regionale a metà settembre 2026. La data precisa è indicata nel provvedimento ufficiale della Regione e può essere leggermente adattata dalle singole scuole.

Quando finiscono le lezioni nel 2027?

La conclusione dell’anno scolastico è prevista nel mese di giugno 2027, con date differenziate tra scuole dell’infanzia e altri ordini.

Ci saranno ponti durante l’anno?

I ponti dipendono dalla collocazione delle festività nel calendario e dalle eventuali delibere dei Consigli d’Istituto. È necessario controllare il calendario della propria scuola.

Il calendario regionale vale per tutte le scuole?

Sì, è il riferimento ufficiale per tutte le scuole pugliesi, ma ogni istituto può approvare adattamenti organizzativi nel rispetto delle ore di lezione previste.

Se vuoi segnalarci iniziative o comunicazioni dalla tua scuola, puoi inviare una segnalazione alla redazione.