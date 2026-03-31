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A seguito dell’allerta meteo “arancione” diramata dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico e temporali prevista per il 1° aprile 2026, il Sindaco ha disposto, in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nonché degli asili nido e delle attività formative superiori sull’intero territorio comunale.

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Il provvedimento è adottato per tutelare la pubblica incolumità in considerazione delle possibili criticità legate alle avverse condizioni meteo, quali caduta di alberi, rami o altri oggetti.

Si raccomanda alla cittadinanza di adottare comportamenti prudenti, evitando la sosta in prossimità di alberature e mettendo in sicurezza oggetti presenti su balconi e spazi esterni.

Il Comune ha inoltre disposto l’attivazione delle strutture competenti per la vigilanza e la chiusura di parchi e giardini pubblici recintati.