Alla luce dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, il Sindaco di Taranto ha firmato un’ordinanza con cui dispone, per giovedì 4 dicembre 2025, la sospensione di tutte le attività didattiche e formative, di ogni ordine e grado, su tutto il territorio comunale. Il provvedimento riguarda sia le scuole pubbliche che private, inclusi gli asili nido e le attività di istruzione superiore. Resta consentito l’accesso agli edifici scolastici esclusivamente per lo svolgimento di eventuali concorsi già calendarizzati.

Oltre al blocco delle lezioni, l’ordinanza prevede anche ulteriori misure di sicurezza: saranno chiusi i parchi e giardini pubblici recintati, sarà vietato l’accesso alle aree verdi non recintate e tutti i cimiteri cittadini resteranno chiusi al pubblico. Saranno comunque garantite, con la massima cautela, le attività di accoglienza dei funerali e quelle operative non differibili.

Il Comune raccomanda ai cittadini di evitare la sosta nei pressi di alberi o strutture potenzialmente instabili, come impalcature e cartelloni, e di rimuovere dagli spazi esterni delle abitazioni oggetti che, a causa dei forti venti previsti, potrebbero cadere sulla pubblica via.

Il provvedimento, pubblicato all’Albo Pretorio (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA) e trasmesso alle autorità competenti, ha valore immediato e resterà in vigore per tutta la durata dell’allerta meteo. Le operazioni di vigilanza saranno affidate alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine, incaricate di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza.