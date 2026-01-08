Pubblicità in concessione a Google

Nelle ultime ore sono arrivate a Grottaglieinrete diverse segnalazioni, accompagnate da foto e da un piccolo video, relative all’avvistamento di un animale “tipo lupo” nelle campagne di Grottaglie, lungo la direttrice che porta verso Crispiano e Martina Franca.

Le immagini, riprese in condizioni di scarsa luce, mostrano un canide accovacciato tra l’erba a bordo strada. Precisiamo però che, da foto e video notturni come questi, non è possibile stabilire con certezza se si tratti di un lupo: in casi del genere può trattarsi anche di cani inselvatichiti o di incroci dall’aspetto lupoide.

Detto questo, il tema non è affatto nuovo per il nostro territorio. In passato, nelle masserie dell’area di Martina Franca, erano già state registrate situazioni e segnalazioni legate alla presenza di predatori con conseguenti preoccupazioni per gli allevamenti: su GR ne abbiamo parlato in più occasioni. E, restando a Grottaglie, alcuni mesi fa ci fu anche un avvistamento di Cinghiali, lungo la strada che porta verso San Giorgio Jonico, a conferma che la presenza di fauna selvatica (o di cani vaganti/inselvatichiti) può spingersi fino a ridosso delle arterie più frequentate.

Cosa fare in caso di incontro o avvistamento

Al di là dell’identificazione, la regola è una sola: prudenza.

Non avvicinarsi e non tentare di attirare l’animale (niente cibo).

Se si è in auto, non scendere e procedere con cautela.

Se si è a piedi, mantenere distanza , restare calmi e allontanarsi senza correre.

Chi vive o lavora in campagna: attenzione a animali domestici e da cortile, e tenere i cani al guinzaglio nelle passeggiate serali/notturne.

Segnalazioni e verifiche

Invitiamo chi dovesse avvistare nuovamente l’animale a segnalare l’episodio alle autorità competenti (in particolare per le verifiche sul territorio) e, se possibile, a documentare in sicurezza luogo e orario (senza avvicinarsi).

Chi vuole può anche inviare a GIR ulteriori immagini o video: più materiale chiaro c’è, più è facile capire se si tratti realmente di un lupo o di un cane vagante/inselvatichito.

Le foto pubblicate sono state inviate dai lettori.