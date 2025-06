Pubblicità in concessione a Google

Fonti delle ultime ore registrano di un grave fatto di cronaca: un carabiniere, nei pressi di Francavilla Fontana, tra Grottaglie e la via vecchia per Carosino, è stato ucciso a seguito di una sparatoria (in aggiornamento):

Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco in Puglia. E’ accaduto in provincia di Brindisi #ANSA https://t.co/kZEjTKiYVA — Ansa Puglia (@AnsaPuglia) June 12, 2025