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Un incendio si è verificato nella notte nel territorio di Taranto, coinvolgendo un ristorante e causando danni alla struttura sita a San Marzano di San Giuseppe. Secondo quanto riportato da media locali, le fiamme sarebbero divampate durante le ore notturne, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Non risultano, al momento, informazioni dettagliate su eventuali feriti o sulle cause precise dell’incendio, che restano in fase di accertamento. L’episodio è ora al vaglio delle autorità competenti per chiarire la dinamica dei fatti e verificare l’origine del rogo.

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