Cinque automezzi di proprietà del Comune di Grottaglie sono stati distrutti dalle fiamme domenica 24 agosto, presumibilmente intorno alle ore 02:00.

È accaduto nel locale ricovero mezzi dell’azienda, sito sulla S.P. per Montemesola km 1, che si occupa di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, igiene urbana e complementari della città della ceramica.

Gli investigatori sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e comprenderne la natura. Al momento nessuna ipotesi risulta esclusa. Solo qualche mese fa, ad essere interessate dalle fiamme furono, invece, l’auto e la facciata dell’abitazione dell’assessore all’ambiente del comune di Grottaglie, Maurizio Stefani.

“Siamo amareggiati dai fatti accaduti. Il dissenso verso l’azione amministrativa non è più esclusivamente verbale ma si concretizza, spesso, con azioni illecite quanto vili”, dichiara il vicesindaco della città della ceramica, Vincenzo Quaranta. “Basti pensare all’ultimo, in ordine di tempo, atto intimidatorio contro il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, costretto ora a essere protetto dalla scorta. Intanto, fiduciosi nel lavoro degli investigatori proseguiamo con impegno il nostro di amministratori”, conclude Quaranta.