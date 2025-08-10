Ultim’Ora: Grottaglie, incendio in corso. Elicottero e Canadair

Pubblicità in concessione a Google
Da questa mattina un ampio incendio di vegetazione sta interessando il territorio tra Manampola (Grottaglie) e Martina Franca, a diversi chilometri dal centro abitato.
I Vigili del Fuoco e sono già in azione per domare le fiamme.
Il fumo denso, trascinato dal vento, ha raggiunto l’abitato di Grottaglie portando puzza di bruciato e depositi di fuliggine.
Interventi aerei
È al lavoro un elicottero antincendio, già impegnato nelle operazioni di contenimento. breve è previsto l’intervento anche dei Canadair, secondo quanto comunicato dal sindaco, per intensificare l’azione sul fronte aereo.
