Ultim’Ora: Grottaglie, incendio in corso. Elicottero e Canadair

Da
Redazione
-
1847
Da questa mattina un ampio incendio di vegetazione sta interessando il territorio tra Manampola (Grottaglie) e Martina Franca, a diversi chilometri dal centro abitato.

I Vigili del Fuoco e sono già in azione per domare le fiamme.

Il fumo denso, trascinato dal vento, ha raggiunto l’abitato di Grottaglie portando puzza di bruciato e depositi di fuliggine.

Interventi aerei

È al lavoro un elicottero antincendio, già impegnato nelle operazioni di contenimento.  breve è previsto l’intervento anche dei Canadair, secondo quanto comunicato dal sindaco, per intensificare l’azione sul fronte aereo.

