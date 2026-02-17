Ultim’Ora Meteo: forte grandinata nella notte a Grottaglie, strade come fiumi di ghiaccio

Pubblicità in concessione a Google

Una violenta grandinata ha colpito Grottaglie e diversi comuni del Tarantino, trasformando in pochi minuti le strade in veri e propri “fiumi di ghiaccio”. Chicchi di grandine abbondanti hanno imbiancato carreggiate e marciapiedi.

Pubblicità in concessione a Google

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meteo Puglia in Diretta (@meteopugliaindiretta)

Il fenomeno si è verificato nella nottata appena trascorsa, nell’ambito di un intenso temporale che ha interessato il territorio jonico. Le immagini arrivate in redazione mostrano strade completamente coperte di ghiaccio.

Cosa è successo a Grottaglie

A Grottaglie la grandine è caduta con particolare intensità per diversi minuti. In alcune zone si è formato uno strato bianco compatto sull’asfalto.

Comuni vicini coinvolti

Il fenomeno non ha riguardato solo Grottaglie. Grandinate sono state segnalate anche in altri centri della provincia di Taranto, con accumuli localmente significativi. La perturbazione ha attraversato rapidamente il territorio, lasciando dietro di sé strade imbiancate e tombini messi a dura prova.

Per un quadro più ampio sull’ondata di maltempo in Puglia è possibile consultare l’analisi dedicata su Meteo Puglia Indiretta.

Disagi e viabilità

Le immagini parlano chiaro: strade come fiumi di ghiaccio, con l’acqua che scorreva trascinando i chicchi verso i punti più bassi della città. In diversi tratti si è resa necessaria la massima prudenza.

Il contesto meteo

La grandine è un fenomeno tipico dei temporali più intensi, legato a forti correnti ascensionali all’interno delle nubi cumuliformi. Secondo quanto spiegato nella pagina dedicata alla grandine, i chicchi si formano quando le gocce d’acqua vengono spinte ripetutamente verso l’alto in zone molto fredde dell’atmosfera.

Per restare aggiornati sulle previsioni meteo sul territorio jonico, è possibile consultare la sezione meteo di Grottaglieinrete.it.

Hai informazioni o foto su questo episodio? Invia una segnalazione alla redazione: eventuali aggiornamenti verranno aggiunti all’articolo.