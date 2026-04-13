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Un nuovo cambiamento climatico ha fatto capolino questa mattina anche in Puglia e in provincia di Taranto: il sole primaverile che aveva baciato spiagge campagne durante la Pasquetta è ormai un lontano ricordo. Chi aveva riposto giacconi e maniche lunghe in soffitta non ha fatto i conti con un clima che è ormai sempre più ballerino. Colpevole di questo nuovo scenario è un ciclone proveniente dall’Algeria che come si può immagine porterà con se sabbia, oltre che piogge sparse e forte vento. Fino a domenica quindi la provincia di Taranto sarà interessata da forte vento, soprattutto oggi, e da cielo nuvoloso. Occhio a piogge sparse, al momento previste tra martedì e mercoledì. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 22°. Per oggi allerta gialla per vento.

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