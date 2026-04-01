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Di male in peggio, si potrebbe riassumere cosi la situazione meteo in Puglia nelle prossime ore. Dopo l’allerta arancione di ieri che prevedeva attenzione per le attuali 24 ore, è stato emesso oggi un nuovo messaggio di allerta arancione con allerta rossa sul subappenino dauno.

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Per quanto riguarda Taranto e provincia, la situazione nelle ultime ore è diventata particolarmente critica, con piogge insistenti e diffuse che stanno mettendo a dura prova il territorio.

Nelle ultime 24-48 ore si è registrata una quantità significativa di precipitazioni, spesso a carattere di rovescio intenso, che hanno provocato allagamenti in diversi punti della città e dei comuni della provincia, con accumuli importanti di pioggia che continuano a mantenere elevato il livello di attenzione.

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Le condizioni meteo avverse, come evidenziato anche dai messaggi ufficiali della Protezione Civile, parlano di fenomeni diffusi con rovesci intensi e possibili criticità idrogeologiche . Questo si traduce concretamente in un rischio elevato soprattutto nelle aree più fragili, già messe a dura prova dalle precipitazioni persistenti.

Non a caso, molti sindaci della provincia ionica hanno adottato misure preventive per tutelare la sicurezza pubblica: scuole chiuse, parchi interdetti e cimiteri temporaneamente non accessibili. Provvedimenti necessari in un contesto in cui il maltempo non ha dato tregua e continua a creare situazioni di potenziale pericolo.

E mentre il territorio fa i conti con disagi e criticità, cresce la preoccupazione anche per la giornata di domani, Giovedì Santo, uno dei momenti più attesi dell’anno. I riti della Settimana Santa, profondamente sentiti a Taranto, sono seriamente a rischio a causa delle condizioni meteo ancora instabili. La pioggia, infatti, potrebbe compromettere l’uscita delle tradizionali processioni, lasciando con il fiato sospeso confraternite, fedeli e tutta la comunità.

Un’attesa carica di incertezza, con lo sguardo rivolto al cielo, nella speranza che il tempo possa concedere una tregua proprio nel momento più simbolico e identitario per la città.