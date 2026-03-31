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🚨 ALLERTA METEO ARANCIONE

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A seguito dell’allerta arancione diramata, le previsioni meteo richiedono particolare attenzione per la sicurezza pubblica.

Per quanto comunica il sindaco di Grottaglie Ciro D’Aló.

È stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale) e si dispone, per la giornata di domani, la chiusura di:
🏫 Scuole
👶 Asili
🌳 Parchi
⚰️ Cimitero

Invitiamo tutta la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

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