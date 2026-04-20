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Un terremoto di magnitudo Mwpd 7.5 è avvenuto nella zona: Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan], il

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  • 20-04-2026 07:52:59 (UTC) 2 ore, 22 minuti fa
  • 20-04-2026 09:52:59 (UTC +02:00) ora italiana
  • 20-04-2026 16:52:59 (UTC +09:00) orario locale nella zona del terremoto (Asia/Tokyo)

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.6527, 143.1390 ad una profondità di 29 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

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