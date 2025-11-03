Pubblicità in concessione a Google

Tragedia sulla statale 100 all’altezza di Mottola, dove si è verificato un incidente stradale. Le cronache indicano la morte di due persone e diversi feriti. Secondo le prime ricostruzioni, la violenza dell’impatto ha reso necessario l’intervento di 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. La comunità è sotto choc di fronte all’ennesimo grave incidente su un’arteria già tristemente nota per episodi simili.

