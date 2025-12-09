Pubblicità in concessione a Google

Kyma Mobilità esprime profonda e crescente preoccupazione per la sicurezza del proprio personale, a seguito di due distinti e gravi episodi di violenza avvenuti nel giro di 48 ore ai danni degli operatori in servizio sulle linee urbane di Taranto.

L’escalation di inciviltà e aggressioni fisiche ha raggiunto un punto critico che richiede un’immediata risposta da parte delle autorità competenti.

Il primo episodio si è verificato nella serata del 6 dicembre presso il rione Tamburi. Solo due giorni dopo, l’8 dicembre, un secondo, sconcertante atto di violenza ha avuto luogo in via della Liberazione, nel quartiere Paolo VI. In quest’ultima circostanza, per motivi ancora oggetto di indagine, l’autista in servizio sulla linea 17 è stato colpito al volto da un soggetto, attualmente in fase di identificazione. Entrambe le vittime hanno ricevuto i primi soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. I Carabinieri sono prontamente giunti per avviare gli accertamenti necessari e le indagini sui casi.