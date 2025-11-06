Pubblicità in concessione a Google

Aggiornamento dal sindaco di Taranto Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2025, 12:40:

“In relazione all’episodio di odori molesti avvertiti in diverse zone della città, l’Amministrazione comunale è in costante contatto con gli organi competenti per accertarne le cause e monitorare l’evolversi della situazione.

Dalle prime informazioni pervenute, le emissioni sembrerebbero provenire dalla rada di Mar Grande e sarebbero state trasportate verso terra dai venti delle ultime ore.

Si raccomanda alla cittadinanza, in presenza di odori particolarmente intensi, di mantenere chiuse le finestre. Al momento non risultano necessari ulteriori accorgimenti.

Nelle prossime ore saranno effettuati nuovi approfondimenti per individuare con precisione le cause dell’episodio e coordinare, insieme agli enti preposti, tutte le azioni necessarie a prevenire il ripetersi di simili situazioni.

L’Amministrazione comunale continuerà a informare tempestivamente la cittadinanza sugli sviluppi.”

A Taranto numerosi cittadini hanno segnalato un forte odore di gas avvertito in diverse zone della città. Le prime segnalazioni sono arrivate dalle aree periferiche, in particolare dalle borgate di Lama e San Vito, per poi estendersi anche al centro urbano.

Al numero di emergenza 115 dei Vigili del Fuoco sono giunte molte chiamate, con descrizioni di un odore intenso e persistente. I vigili del fuoco hanno confermato l’alto numero di segnalazioni e l’avvio delle verifiche sul territorio.