Il Sindaco di Taranto proclama il lutto cittadino per la giornata di venerdì 29 maggio, in memoria di Bakari Sako, in concomitanza con la partenza della salma dalla città.
La decisione è stata assunta quale segno di profondo cordoglio e di partecipazione al dolore della famiglia, della comunità maliana e di quanti lo hanno conosciuto, nonché come espressione del sentimento condiviso di sgomento e dolore che ha colpito l’intera cittadinanza tarantina.
L’Amministrazione comunale intende, con questo gesto, testimoniare in modo tangibile i valori di solidarietà e inclusione riaffermando il senso di responsabilità collettiva e di appartenenza che caratterizza la comunità ionica.
Per tutta la giornata di lutto cittadino, viene esposta a mezz’asta o abbrunata in segno di lutto, la bandiera della Città di Taranto.
Il Sindaco invita gli esercenti commerciali ad abbassare le saracinesche di bar, negozi e altre attività lavorative dalle 12.00 per 30 minuti, come segno di vicinanza e cordoglio; tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive, a manifestare il proprio cordoglio in occasione del lutto cittadino osservando un minuto di silenzio alle 12.00, e anche durante lo svolgimento di ogni evento previsto in pari data; il corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della sensibilità e dell’età degli studenti, nei giorni scolastici immediatamente successivi alla giornata di lutto cittadino, a proporre momenti di riflessione che coinvolgano i minori sul valore e sul rispetto della vita.
Il Sindaco ha inoltre dato mandato agli uffici competenti di avviare l’iter amministrativo per collocare nel luogo in cui si è consumata la tragedia, Piazza Fontana, Città vecchia, una targa commemorativa come segno tangibile e duraturo della memoria.