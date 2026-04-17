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Una triste notizia sta facendo il giro dei social nelle ultime ore: i media locali hanno dato notizia della scomparsa di una donna in ospedale.

In basso la notizia diffusa dai giornali, qui il comunicato ufficiale dell’ASL di Taranto:

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Taranto, ha un malore durante un’infusione e muore: disposta l’autopsia su una 50enne https://t.co/5Fv20Uf0kc — La Gazzetta del Mezzogiorno (@LaGazzettaWeb) April 17, 2026