Immagini di repertorio
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Una triste notizia sta facendo il giro dei social nelle ultime ore: i media locali hanno dato notizia della scomparsa di una donna in ospedale.
In basso la notizia diffusa dai giornali, qui il comunicato ufficiale dell’ASL di Taranto:

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