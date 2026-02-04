Pubblicità in concessione a Google

Taranto, giornata di vento forte oggi 4 febbraio 2026: con allerta arancione per rischio vento (QUI ALLERTA), il Comune dispone la chiusura di parchi, giardini, aree verdi e cimiteri nella finestra più delicata della giornata.

In breve • Allerta arancione per vento su Taranto: fase principale dalle 10:00 e per le successive 10 ore. • Disposta chiusura di parchi/giardini/aree verdi e cimiteri. • Attenzione a alberature, oggetti sui balconi e soste in zone esposte.

Quadro generale: cosa sta succedendo su Taranto oggi

Dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale è stato diramato un messaggio di allerta (n. 1 del 04/02/2026) con “Allerta Arancione” per rischio vento dalle ore 10:00 del 4 febbraio e per le successive 10 ore. In questo contesto, il Comune di Taranto ha pubblicato l’avviso relativo all’ordinanza di chiusura di parchi, giardini, aree verdi e cimiteri.

Taranto e provincia: aree più esposte e criticità tipiche

Taranto città

Con raffiche sostenute, i punti più “sensibili” sono quelli con alberature, viali alberati, aree verdi attrezzate e zone dove possono cadere rami o oggetti. L’ordinanza di chiusura va letta proprio in questa chiave: ridurre la permanenza in luoghi dove il vento può amplificare i rischi.

Arco ionico e hinterland

Nelle aree più aperte (campagne, tratti costieri, zone industriali/esposte) il vento tende ad avere più “spinta” e a rendere più fastidiosi anche gli spostamenti. Se devi muoverti, meglio farlo nelle ore meno esposte e con prudenza.

Venti e mari: cosa aspettarsi sullo Ionio

Quando scatta un’allerta per vento, oltre alle raffiche conta molto l’effetto su mari e litorali: moto ondoso in aumento, difficoltà lungo i tratti esposti e possibili spruzzi/onde sulle banchine più scoperte. In generale, oggi è una giornata da gestire con attenzione se hai impegni vicino al mare.

Temperature

Con vento sostenuto la percezione può cambiare parecchio: anche con valori non particolarmente bassi, si può avvertire un freddo “più pungente”. Se stai all’aperto, abbigliamento a strati e protezione per collo e orecchie aiutano.

Tendenza e aggiornamenti

La fase più delicata è indicata tra tarda mattina e sera (indicativamente 10:00–20:00). Dopo, il quadro può lentamente rientrare, ma molto dipende dall’evoluzione reale delle raffiche sul territorio. Per il resto della Puglia e per gli aggiornamenti locali, resta utile consultare anche le nostre previsioni meteo Puglia.

Consigli rapidi Evita soste vicino a alberi , impalcature, cartelloni e tettoie leggere.

, impalcature, cartelloni e tettoie leggere. Metti in sicurezza vasi, sedie e oggetti su balconi/terrazzi.

su balconi/terrazzi. Auto: meglio non parcheggiare sotto alberature .

. Se sei vicino al mare, prudenza su banchine e tratti esposti al vento.

e tratti esposti al vento. Programma gli spostamenti fuori dalla fascia più intensa, quando possibile.

Focus: cosa dice l’avviso del Comune di Taranto

L’avviso comunale richiama l’allerta arancione per vento e le raccomandazioni di prudenza (evitare la sosta presso alberature su pubblica via, attenzione a parcheggi e oggetti sui balconi) e comunica la chiusura di parchi, giardini, aree verdi e cimiteri per la giornata del 4 febbraio 2026, in relazione all’evento meteo avverso.