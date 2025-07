Pubblicità in concessione a Google

Momenti di apprensione a Taranto per la scomparsa di tre uomini dispersi in mare da oltre 24 ore.

I tre erano salpati ieri mattina dal Molo Santa Lucia a bordo di una barca, ma da mezzogiorno di domenica non si hanno più notizie di loro.

