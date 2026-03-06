Pubblicità in concessione a Google

Una scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo 2026, nel Mar Ionio ed è stata avvertita anche in diverse zone della Puglia, tra cui Taranto.

Secondo i dati diffusi dagli istituti di monitoraggio sismico, il sisma ha avuto una magnitudo intorno a 3.9-4.0 ed è stato localizzato al largo della costa ionica della Calabria, con epicentro in mare a circa 13 chilometri dalla costa.

La scossa è stata percepita da alcuni cittadini anche nel capoluogo ionico, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Al momento non risultano danni a persone o edifici, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

Un evento sismico di questa intensità è considerato moderato e relativamente frequente nell’area ionica, una zona caratterizzata da una certa attività sismica legata ai movimenti delle placche tettoniche nel Mediterraneo.