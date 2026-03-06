Una scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo 2026, nel Mar Ionio ed è stata avvertita anche in diverse zone della Puglia, tra cui Taranto.
Secondo i dati diffusi dagli istituti di monitoraggio sismico, il sisma ha avuto una magnitudo intorno a 3.9-4.0 ed è stato localizzato al largo della costa ionica della Calabria, con epicentro in mare a circa 13 chilometri dalla costa.
La scossa è stata percepita da alcuni cittadini anche nel capoluogo ionico, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Al momento non risultano danni a persone o edifici, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.
Un evento sismico di questa intensità è considerato moderato e relativamente frequente nell’area ionica, una zona caratterizzata da una certa attività sismica legata ai movimenti delle placche tettoniche nel Mediterraneo.
🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.9 ore 14:21 IT del 06-03-2026 a Costa Ionica Cosentina (Cosenza) Prof= 22.2 Km #INGV_45277772 https://t.co/PKRGuiAOxa
— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 6, 2026