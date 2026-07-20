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L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato due eventi sismici ravvicinati nella stessa area nel corso della giornata odierna. Le scosse, rilevate dalla Rete Sismica Nazionale, sono state monitorate in tempo reale dagli esperti dell’istituto.

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Secondo i dati ufficiali pubblicati dall’INGV, i due terremoti sono avvenuti a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, interessando la medesima zona. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, né particolari criticità da parte della Protezione Civile o delle autorità locali.

I terremoti di lieve o moderata intensità possono verificarsi in sequenza, soprattutto nelle aree caratterizzate da una naturale attività sismica. In molti casi si tratta di fenomeni che rientrano nella normale evoluzione della sismicità del territorio e che vengono costantemente monitorati dagli strumenti dell’INGV.

L’Istituto continuerà ad aggiornare i dati qualora dovessero essere registrati ulteriori eventi o eventuali revisioni dei parametri sismici.

I dati delle due scosse

I dettagli completi dei due eventi sono consultabili sul portale ufficiale dell’INGV.

In meno di 12 ore nella provincia di Foggia due scosse alle 6.18 di oggi, di magnitudo 2.2, è stata rilevata nella zona di Zapponeta, a una profondità di 10 chilometri. Ieri, alle 18,49, a dieci chilometri di profondità con epicentro a San Nicandro Garganico.