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Un simbolo della nostra terra, della tradizione e della rinascita, arriva fino al cuore della Chiesa. Il pumo di Grottaglie, dono carico di significato, nelle mani del Santo Padre diventa ancora più potente: un segno di speranza, di cura e di vicinanza verso chi soffre.

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A darne comunicazione il dott. Salvatore Lenti, medico grottagliese, direttore dell’U.C. dell’ospedale Bonomo di Andria:

“Lo sguardo umile e sapiente di papa Leone XIV ci ha donato una emozione incredibile esortandoci ad sempre più vicini ai pazienti più fragili… ha benedetto la mission di tutti gli operatori della medicina interna di Andria e della lungodegenza di Canosa ed ora il nostro motto sarà “QUI NON SI CURANO LE MALATTIE MA I PAZIENTI”… grazie Papa Leone… 8 aprile 2026” (Qui l’articolo che informa della udienza)

Parole semplici ma potenti, che racchiudono l’essenza più vera della medicina: quella che mette al centro la persona, prima ancora della malattia. Un messaggio destinato a restare, giorno dopo giorno, nelle corsie e nelle scelte di chi ha scelto di prendersi cura degli altri.