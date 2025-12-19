Pubblicità in concessione a Google

Ci sono famiglie che hanno fatto la storia a Grottaglie, e cognomi legati indissolubilmente alla nostra città. Si pensi ai de Geronimo, ai Cometa, ai De Felice o ai Cicinelli, solo per citarne alcuni dei più famosi e conosciuti.

I Pignatelli e i palazzi del centro storico

Tra queste famiglie spicca senz’altro quella dei Pignatelli, il cui nome è eternato – come altri – dal palazzo di famiglia che ancora oggi è uno dei luoghi più preziosi ed interessanti del centro storico grottagliese, insieme a quelli delle altre famiglie – nobili e borghesi – prima citate.

Come in molti altri casi, queste famiglie erano originarie di Napoli, o avevano comunque stretti legami con il capoluogo partenopeo che – nei secoli scorsi – era una capitale a livello europeo ed un faro di eleganza, cultura e ricchezza.

Da Grottaglie a Napoli: Villa Pignatelli

Per avere un’idea di come potessero essere questi palazzi presenti nel centro storico grottagliese, un tempo espressioni di opulenza e benessere e oggi, a volte, troppo spesso trascurati o dimenticati, ammiriamo allora quella che un tempo era la villa napoletana della famiglia Pignatelli, ubicata lungo la suggestiva Riviera di Chiaia, oggi sede del “Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortés”.

Non è solo un museo, ma una vera e propria “macchina del tempo” che offre uno sguardo intimo e affascinante sulla vita dell’alta aristocrazia napoletana tra Ottocento e Novecento, permettendo ai visitatori di immergersi completamente in un’atmosfera unica.

Una storia di nobiltà e trasformazioni

La storia di Villa Pignatelli inizia nel 1826, quando fu progettata dall’architetto Pietro Valente per il barone Ferdinando Acton. La sua architettura è un magnifico esempio di Neoclassicismo napoletano, caratterizzato da un’elegante fusione di stili che vanno dal Neopalladiano al Neopompeiano.

La residenza cambiò proprietari più volte, ognuno dei quali lasciò il proprio segno: i banchieri Carl Mayer von Rothschild e la sua famiglia acquisirono e ampliarono la villa, arricchendo gli interni e commissionando il sontuoso “Salotto Rosso”, l’unico ambiente che conserva ancora oggi le decorazioni originali di quel periodo, per poi passare, nel 1867, al Principe Diego Aragona Pignatelli Cortés, che diede il nome definitivo al complesso.

Fu la principessa Rosina Pignatelli a donare la villa allo Stato italiano nel 1955, con la clausola che fosse trasformata in un museo, preservando l’arredo e l’atmosfera della dimora gentilizia.

Le sezioni espositive: una casa da vivere

Il Museo Pignatelli è un complesso poliedrico che include diversi ambienti, separati tra loro ma parte di un unico complesso residenziale.

Al piano terra della Villa si trova il cuore del museo: l’Appartamento Storico. Qui si ha la sensazione che gli antichi proprietari si siano allontanati solo per un momento. Arredi d’epoca, porcellane, argenteria e dipinti sono conservati nella loro collocazione originale, testimoniando il lusso e il raffinato gusto dell’epoca.

Da non perdere, durante la visita, sono l’ampia collezione di ceramiche di diverse fabbriche italiane e straniere, la Biblioteca, con la scrivania del principe ancora viva di documenti e oggetti personali, il lussuoso Salotto Rosso, con le sue tappezzerie in damasco

e la ricca collezione di oggetti esotici, e il suggestivo Salottino Pompeiano, con decorazioni ispirate ai reperti archeologici di Pompei.

Il Museo delle Carrozze

Nelle antiche scuderie, in un padiglione in fondo al parco, si trova l’eccezionale Museo delle Carrozze, intitolato al marchese Mario d’Alessandro di Civitanova.

Questa collezione unica espone un’ampia varietà di vetture d’epoca, tra carrozze, finimenti e attrezzature, provenienti dall’Italia, dalla Francia e dall’Inghilterra. È un affascinante viaggio nel mondo dei trasporti di lusso di un tempo.

La Casa della Fotografia

Il complesso ospita anche la Casa della Fotografia, uno spazio dinamico dedicato alla fotografia come espressione culturale. Le sue sale al primo piano accolgono mostre, eventi e dibattiti, rendendo Pignatelli un polo culturale costantemente aggiornato.

Il Giardino all’Inglese: un’oasi di pace

Un altro elemento di inestimabile bellezza è il Giardino di Villa Pignatelli, un magnifico esempio di giardino all’inglese, progettato da Guglielmo Bechi. Un vero polmone verde nel cuore della città, caratterizzato da viali sinuosi, piante rare ed esotiche disposte “a boschetto”. Passeggiando tra i vialetti, si possono ammirare la maestosa Magnolia Grandiflora sul prato posteriore ed i piccoli edifici dal sapore “pittoresco”, come la serra, la torretta neogotica e lo chalet svizzero.

Perché visitare il Museo Pignatelli

Il Museo Pignatelli non è solo un luogo in cui ammirare oggetti d’arte, ma un’esperienza immersiva che permette di respirare l’atmosfera di una vera dimora aristocratica. Se siete a Napoli, concedetevi una pausa dall’energia vibrante della città per immergervi nell’eleganza, nella storia e nella tranquillità di questo gioiello neoclassico.