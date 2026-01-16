Pubblicità in concessione a Google

Dopo mesi di attesa, la United Grottaglie torna finalmente a giocare nella sua città. Un rientro atteso da tifosi e appassionati che segna un momento importante per il calcio locale e per l’intera comunità sportiva grottagliese.

Il Campo 167, recentemente restituito alla città e completamente rimesso a nuovo, diventa oggi il punto di riferimento del calcio grottagliese. L’impianto, omologato dalla FIGC e dotato di tribuna e spazi idonei ad ospitare il pubblico in sicurezza, è attualmente l’unico campo operativo a Grottaglie, considerando i lavori in corso allo stadio D’Amuri e al campo Savarra.

In questo contesto, il Campo 167 assume un ruolo centrale: non solo una struttura sportiva rinnovata, ma la nuova casa della United Grottaglie, che da qui riparte davanti al proprio pubblico, riportando il calcio ufficiale in città e offrendo a tifosi e famiglie un luogo finalmente pronto ad accogliere le domeniche di sport.

La Prima Squadra torna a Grottaglie

A partire da domenica 18 gennaio 2026, la Prima Squadra della United Grottaglie, impegnata nel campionato di Terza Categoria FIGC – Girone Brindisi/Taranto, disputerà le partite casalinghe nel nuovo Campo 167, situato in via 1° Maggio a Grottaglie.

Un ritorno simbolico e concreto allo stesso tempo, che riporta il calcio dilettantistico ufficiale nel cuore della città.

La sfida contro il Casale Calcio

L’avversario della prima gara casalinga sarà il Casale Calcio, in una partita valida per la seconda giornata del girone di ritorno. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00.

Si tratta della prima gara ufficiale disputata nel rinnovato impianto sportivo, appena riconsegnato alla città.

Il nuovo Campo 167

Il Campo 167 è un impianto omologato dalla FIGC, dotato di tribuna e di tutti i requisiti necessari per ospitare partite ufficiali in sicurezza e comfort.

La struttura rappresenta un passo importante per il rilancio dello sport cittadino e per il calcio dilettantistico a Grottaglie.

Una festa per la comunità sportiva

Non sarà soltanto una partita, ma una vera e propria festa dello sport. L’invito è rivolto a tifosi, famiglie, amici e a tutti coloro che amano il calcio e la città.

Informazioni utili

Data: domenica 18 gennaio 2026

domenica 18 gennaio 2026 Orario: ore 15:00

ore 15:00 Luogo: Campo 167, via 1° Maggio – Grottaglie

Per seguire tutte le notizie sul calcio locale è possibile consultare la sezione

sport a Grottaglie su Grottaglieinrete.it. Il campionato è regolato dalla

Federazione Italiana Giuoco Calcio, ente di riferimento del calcio italiano.