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Grottaglie si prepara ad accogliere un appuntamento destinato a segnare una pagina importante per il futuro dello sport cittadino. Martedì 28 luglio 2026, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Grottaglie, l’ASD United Grottaglie presenterà ufficialmente alla città la propria affiliazione con DEAcademy Italia – Atalanta, il progetto dedicato alla crescita tecnica, educativa e umana delle società calcistiche affiliate.

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Un progetto che guarda oltre il campo

L’iniziativa rappresenta molto più di una semplice collaborazione sportiva: è l’inizio di un percorso che mette al centro i giovani, la formazione, i valori e lo sviluppo del territorio, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un ambiente sempre più qualificato e nuove opportunità di crescita.

L’adesione a Atalanta DEAcademy Italia consentirà infatti alla società di confrontarsi con uno dei modelli più apprezzati del panorama calcistico italiano, attraverso percorsi di formazione dedicati agli istruttori, metodologie condivise e un progetto sportivo che considera il calcio uno straordinario strumento educativo prima ancora che agonistico. Per i ragazzi che si distingueranno per qualità, impegno e crescita potranno inoltre aprirsi occasioni di essere osservati dall’Atalanta nell’ambito della collaborazione prevista dal progetto.

Gli interventi in conferenza

La conferenza sarà moderata dal blogger Carlo Caprino e vedrà gli interventi di:

Massimiliano Donatelli , Presidente ASD United Grottaglie;

, Presidente ASD United Grottaglie; Emanuele Vitale , Direttore Sportivo ASD United Grottaglie;

, Direttore Sportivo ASD United Grottaglie; Ciro D’Alò , Sindaco di Grottaglie;

, Sindaco di Grottaglie; Vincenzo Quaranta , Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Grottaglie;

, Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Grottaglie; Maurizio Marchesini, Responsabile DEAcademy Italia – Atalanta.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli obiettivi dell’affiliazione, il metodo di lavoro che accompagnerà la crescita del settore giovanile United e le opportunità che il progetto offrirà ai tecnici, ai giovani calciatori e alle loro famiglie.

Un evento aperto alla città

L’evento è aperto alla cittadinanza, alle famiglie, agli sportivi e agli organi di informazione. “Insieme, scriviamo il futuro” sarà il filo conduttore di una giornata che intende celebrare non solo un’importante affiliazione, ma soprattutto una visione condivisa di sport, educazione e crescita per le nuove generazioni.

L’appuntamento

Martedì 28 luglio 2026

Ore 17:00

Sala Consiliare del Comune di Grottaglie