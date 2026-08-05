Uva, a Grottaglie il mercato stenta a partire: tendoni pieni, compratori pochi

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C’è un’immagine che chi vive di campagna a Grottaglie fatica a non notare, in questi giorni: filari carichi, grappoli pronti (o quasi), e un via vai di mediatori e commercianti molto più timido del solito. Il mercato dell’uva, motore economico silenzioso ma fondamentale per larga parte del nostro territorio, quest’anno non riesce a ingranare. E la sensazione, tra chi lavora la terra, è che il tempo per invertire la rotta si stia assottigliando settimana dopo settimana.

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Uva ancora nei campi, contratti che non arrivano

Negli anni scorsi, in questo periodo della stagione, gran parte del prodotto era già impegnato attraverso i tradizionali accordi preliminari tra produttori e mediatori: intese che garantivano il ritiro dell’uva a mano a mano che veniva raccolta, dando respiro e certezza alle aziende agricole. Quest’anno quella prassi consolidata sembra essersi inceppata. Molti produttori si ritrovano con quantità importanti di uva ancora da collocare, senza un impegno di acquisto alle spalle.

Non è un dettaglio da poco. Senza contratti preliminari, ogni famiglia che vive di questo lavoro si trova a fare i conti con un’incertezza che si somma a quella, già di per sé pesante, legata al meteo e alla stagionalità del prodotto.

Pochi mediatori in giro: un segnale che non passa inosservato

A Grottaglie, dove il paesaggio agricolo e l’economia locale sono da sempre intrecciati, la presenza dei mediatori tra i filari è un termometro immediato dello stato di salute della campagna. Quest’anno, complice probabilmente una domanda debole anche a monte, verso la grande distribuzione, gli stessi commercianti sembrano procedere con estrema cautela nei loro impegni con i supermercati, e questo si riflette a cascata su chi opera sul territorio.

Il risultato è un mercato che si muove a rilento proprio nel momento in cui, con l’avanzare della stagione e delle temperature, la raccolta dovrebbe procedere spedita. Un disallineamento che genera nervosismo e che, se non si sblocca in tempi rapidi, rischia di trasformarsi in un problema strutturale per l’annata.

Chi ogni mattina controlla i propri vigneti racconta la stessa sensazione: l’uva c’è, è di buona qualità, ma manca chi la porti via. E più passano i giorni, più cresce la preoccupazione.

Il nemico silenzioso: il meteo, diretto e indiretto

Se l’incertezza commerciale è il problema più visibile, non va sottovalutato il fattore climatico, che in questa fase pesa doppiamente sul comparto. Da un lato ci sono i rischi diretti: un temporale di grandine o una pioggia intensa e fuori stagione possono compromettere in poche ore un intero raccolto, azzerando mesi di lavoro e di investimenti.

Dall’altro lato, meno evidente ma altrettanto insidioso, c’è il rischio indiretto legato al caldo umido di questi giorni: le condizioni ideali per la proliferazione di patologie fungine come la peronospora e l’oidio, che possono danneggiare i grappoli anche quando il cielo resta sereno. Le ondate di calore che si susseguono da settimane non fanno che aumentare la pressione fitosanitaria sulle piante, costringendo i produttori a un monitoraggio costante e a interventi di difesa che hanno un costo, sia in termini economici che di tempo.

In un contesto in cui l’uva fatica già a trovare un acquirente, ogni giorno di ritardo nella vendita è un giorno in più di esposizione a questi rischi.

I costi però salgono

A pesare non è solo l’incertezza commerciale. C’è chi fa notare come il costo dei fitofarmaci e del gasolio continui a salire, mentre il valore riconosciuto al lavoro nei campi resta fermo, quando non arretra. Una forbice che si allarga stagione dopo stagione, e che porta molti a chiedersi per chi, alla fine, si stia davvero lavorando: la sensazione, diffusa tra chi vive di terra, è di sostenere costi crescenti per far girare un sistema in cui il guadagno reale finisce sempre più in alto nella filiera, lontano da chi il lavoro lo fa ogni giorno sotto il sole.

Perché questo mercato conta per Grottaglie

Parlare di uva, a Grottaglie, non significa parlare soltanto di agricoltura in senso stretto. Significa parlare di un pezzo importante dell’identità economica e sociale della città: famiglie che vivono di questo lavoro da generazioni, manodopera stagionale che trova impiego nei mesi estivi, un indotto che coinvolge trasporti, imballaggi, commercio locale. Quando il mercato dell’uva rallenta, l’effetto non resta confinato ai campi: si avverte in tutta la comunità.

Per questo la situazione di quest’anno merita attenzione, non solo da parte di chi è direttamente coinvolto nella filiera, ma dell’intera città. Un comparto che non decolla è un campanello d’allarme che riguarda tutti.

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