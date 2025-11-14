Pubblicità in concessione a Google

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, lunedì 17 novembre negli ambulatori vaccinali di Taranto e provincia sarà possibile effettuare la vaccinazione contro il papilloma virus senza necessità di prenotazione.

Il tumore della cervice uterina rappresenta, a livello mondiale, il secondo cancro per frequenza nella popolazione femminile: in Italia si contano oltre 51mila donne che convivono con questa patologia che, nella quasi totalità dei casi, è causata da una infezione persistente da papilloma virus.

La vaccinazione anti-HPV è, quindi, uno strumento fondamentale per contrastare questa neoplasia tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità promuove la campagna di promozione della vaccinazione a partire dai ragazzi e ragazze dagli 11 anni di età con l’obiettivo di eliminare il tumore della cervice uterina entro il 2030.

Oltre alla vaccinazione ai ragazzi e alle ragazze, offerta anche grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici, la Regione Puglia ha esteso la gratuità della vaccinazione anti-HPV a tutte le donne fino a 36 anni di età (nate dal 1989) e agli uomini fino a 29 anni di età (nati dal 1996), oltre che ai soggetti a rischio per condizioni patologiche o determinati comportamenti.

Per raggiungere il maggior numero di persone, ASL Taranto ha deciso quindi di organizzare un “open day” lunedì 17 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina: se non si è ancora mai effettuata la vaccinazione anti-HPV e si rientra tra i requisiti sopra riportati, sarà possibile recarsi senza appuntamento presso gli ambulatori vaccinali e ricevere informazioni e la vaccinazione.

Gli ambulatori vaccinali osserveranno i seguenti orari:

– Taranto, in Via Leonida 2, presso la nuova sede del Dipartimento di Prevenzione agli ex Baraccamenti Cattolica, dalle 9:00 alle 12:00;

– Grottaglie, in via I maggio angolo Via Portella della Ginestra, dalle 9:00 alle 12:00;

– Manduria, in Via San Gregorio Magno, dalle 11:00 alle 13:00;

– Massafra, in Viale Magna Grecia 173, dalle 9:00 alle 12:30;

– Martina Franca, in via Toniolo 6/R, dalle 9:00 alle 11:30;

– Castellaneta, in Via del Mercato presso l’Ospedale vecchio, dalle 9:00 alle 11:30.

Nella stessa giornata, dalle 9:00 alle 14:00, sarà attivo presso l’ospedale SS. Annunziata a Taranto un ambulatorio per la vaccinazione degli operatori sanitari residenti in Puglia e rientranti nelle fasce d’età degli aventi diritto.

Per prevenire il tumore della cervice uterina, oltre alla vaccinazione, è importante aderire alla campagna di screening regionale dedicata alle donne dai 25 ai 64 anni accettando l’invito, che viene recapitato a casa, per effettuare un semplice pap-test che può individuare precocemente un’infezione che trattata adeguatamente può guarire e non causare alcun tumore.

Per maggiori informazioni sullo screening, clicca qui.