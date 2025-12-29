Pubblicità in concessione a Google

Per consentire il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature per l’evento, e per garantire la sicurezza dei partecipanti, l’ordinanza dispone una temporanea sospensione della circolazione e della sosta veicolare, con rimozione forzata, nelle seguenti vie e fasce orarie:

Pubblicità in concessione a Google

Via Chiesa Matrice: dalle 07:00 del 30 dicembre 2025 alle 06:00 del 1° gennaio 2026 .

Piazza Regina Margherita e Piazza Rossano: dalle 06:00 del 31 dicembre 2025 alle 06:00 del 1° gennaio 2026.

Inoltre, durante la notte dell’evento, è prevista la sospensione del traffico anche su altri tratti stradali adiacenti:

Via Martiri d’Ungheria , nel tratto compreso tra Piazza IV Novembre e Piazza Rossano ;

Via XXIV Maggio, tra Piazza Rossano e Via Romano.

Queste limitazioni entreranno in vigore a partire dall’apposizione della segnaletica stradale.

Esenzioni e accessi controllati

L’ordinanza tutela anche i movimenti dei residenti e di veicoli autorizzati, prevedendo deroghe al divieto di transito e sosta per:

i cittadini residenti o dimoranti nelle aree interessate, in possesso di permessi ZTL;

veicoli di soccorso, forze dell’ordine e mezzi con contrassegno per persone con disabilità.

La regolamentazione è finalizzata a garantire sia la fluidità del traffico sia la sicurezza pubblica, evitando pericoli e garantendo un regolare svolgimento dell’evento.

Attuazione e responsabilità

Il Comune ha incaricato il Settore manutenzione di posizionare la segnaletica prevista almeno 48 ore prima dell’inizio delle limitazioni. Durante le ore di vigenza dei divieti, gli agenti della Polizia Locale e altre autorità di pubblica sicurezza saranno impegnati a far rispettare le disposizioni.

I trasgressori saranno sanzionati secondo le norme vigenti, mentre eventuali modifiche o integrazioni alla viabilità potranno essere adottate in base alle necessità operative.

Diritti di ricorso

Contro l’ordinanza è consentito presentare ricorso nei termini di legge, nei confronti dell’atto e degli eventuali effetti derivanti dalla sua applicazione.