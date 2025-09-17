Pubblicità in concessione a Google

Una nuova normativa rivoluziona il trasporto aereo: addio alla stiva per molti animali domestici. Finalmente, anche i cani di grossa taglia potranno viaggiare accanto ai loro umani. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una svolta attesa da anni

Chi ha un cane di taglia grande lo sa: viaggiare in aereo è stato, fino a oggi, un vero ostacolo. Le regole imponevano che l’animale finisse in stiva, spesso in condizioni di stress, con conseguenze psicologiche e fisiche anche gravi.

In molti casi, i padroni rinunciavano a volare o sceglievano altri mezzi, pur di non separarsi dal proprio compagno a quattro zampe. Finalmente, qualcosa sta cambiando. Una nuova normativa apre le porte a una vera rivoluzione nei cieli italiani: dal 23 settembre 2025, anche i cani di grossa taglia potranno accedere alla cabina passeggeri.

Un cambiamento che riguarda direttamente chi considera il proprio cane un membro della famiglia, ma anche l’intero concetto di benessere animale applicato al trasporto pubblico.

Cosa cambia dal 23 settembre

A partire da questa data, sarà possibile per i passeggeri portare con sé in cabina anche cani sopra i 10 kg, finora esclusi da questa possibilità. Non sarà più necessario farli viaggiare in stiva, ma potranno restare a fianco del loro proprietario, all’interno di un apposito spazio riservato.

La norma rientra in un più ampio processo di aggiornamento delle policy sui trasporti e riguarda inizialmente le rotte nazionali. Le compagnie coinvolte potranno predisporre sedili dedicati, spazi separati o soluzioni modulari, simili a quelle già adottate per altri servizi speciali a bordo.

Requisiti e regole per volare con cani grandi

Le regole saranno chiare ma rigide, per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri:

Il cane dovrà essere dotato di museruola e guinzaglio durante tutta la durata del volo.

e durante tutta la durata del volo. Sarà richiesto un certificato veterinario che attesti buona salute e assenza di aggressività .

. Le compagnie aeree potranno limitare il numero di cani a bordo per ogni volo.

Non saranno ammessi cani che mostrano comportamenti non controllabili o che abbiano subito sedazioni recenti.

o che abbiano subito sedazioni recenti. È previsto un costo aggiuntivo, variabile a seconda della compagnia e della rotta.

Compagnie aeree coinvolte

Verificate quali sono, al momento, le compagnie aeree coinvolte. Nei prossimi mesi, si attende l’adesione di altri vettori anche sulle rotte europee, con l’obiettivo di creare una rete di viaggi pet-friendly sempre più estesa.

Molti aeroporti italiani, come Milano Linate, Roma Fiumicino e Bari Palese, stanno adeguando le aree d’attesa e gli imbarchi per offrire servizi dedicati ai passeggeri con animali di grossa taglia.

I benefici per animali e persone

I vantaggi di questa misura sono evidenti. In primo luogo, migliora il benessere psicofisico degli animali, evitando la traumatica esperienza della stiva. I cani restano accanto al loro umano di riferimento, in un ambiente più controllato, con luci, suoni e temperatura adeguati.

In secondo luogo, si riduce lo stress del proprietario, che può monitorare l’animale in ogni momento e garantirne il comfort. Questo può essere particolarmente utile per chi viaggia con cani da assistenza, anziani o con bisogni specifici.

Infine, si apre la strada a una nuova cultura del viaggio, dove gli animali sono riconosciuti come compagni di vita, non solo “bagagli speciali”.

Un passo verso un trasporto più umano

La decisione di aprire le cabine agli animali di taglia grande è una scelta di civiltà, che avvicina l’Italia ad altri Paesi dove queste soluzioni sono già attive da anni. È anche una risposta concreta alle richieste di migliaia di cittadini, che da tempo chiedevano un cambiamento.

In un mondo che evolve, anche il modo in cui viaggiamo deve diventare più inclusivo. Questa è una conquista non solo per i cani e i loro proprietari, ma per tutti coloro che credono in una società più empatica, rispettosa e moderna.

Disclaimer: Le informazioni riportate in questo articolo si basano sulle fonti disponibili al momento della pubblicazione. Le regole relative al trasporto in cabina di cani di taglia grande sono in fase di attuazione e potrebbero subire variazioni da parte delle singole compagnie aeree. Invitiamo i lettori a verificare direttamente con il proprio vettore le modalità aggiornate prima di prenotare il volo.