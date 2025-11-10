Pubblicità in concessione a Google

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), Fondazione Onda ETS organizza la 5ª edizione dell’(H) Open week nella settimana dal 21 al 27 novembre: attraverso gli Ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e i Centri antiviolenza che prenderanno parte all’iniziativa saranno offerti gratuitamente servizi clinici e informativi, consulenze e colloqui.

Obiettivo di questa settimana è incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

L’ iniziativa rientra in un progetto più ampio realizzato nel corso del 2025 che ha previsto diverse attività, tra cui un’indagine e un’ampia campagna di comunicazione con l’obiettivo di educare e sensibilizzare sulle discriminazioni di genere per ridurre i pregiudizi culturali radicati nella società che portano ad alterare la percezione della figura della donna e a creare situazioni di violenze nella vita quotidiana. Inoltre, nell’anno 2025 le farmacie con il Bollino RosaVerde (www.bollinorosaverde.it) supporteranno Fondazione Onda ETS nella promozione di servizi di consulenza telefonica legale e psicologica.

ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto

Via Bruno, 1

Taranto (TA)