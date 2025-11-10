violenza sulle donne
(foto repertorio)
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), Fondazione Onda ETS organizza la 5ª edizione dell’(H) Open week nella settimana dal 21 al 27 novembre: attraverso gli Ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e i Centri antiviolenza che prenderanno parte all’iniziativa saranno offerti gratuitamente servizi clinici e informativi, consulenze e colloqui.

Obiettivo di questa settimana è incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

L’ iniziativa rientra in un progetto più ampio realizzato nel corso del 2025 che ha previsto diverse attività, tra cui un’indagine e un’ampia campagna di comunicazione con l’obiettivo di educare e sensibilizzare sulle discriminazioni di genere per ridurre i pregiudizi culturali radicati nella società che portano ad alterare la percezione della figura della donna e a creare situazioni di violenze nella vita quotidiana. Inoltre, nell’anno 2025 le farmacie con il Bollino RosaVerde (www.bollinorosaverde.it) supporteranno Fondazione Onda ETS nella promozione di servizi di consulenza telefonica legale e psicologica.

ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto

Via Bruno, 1
Taranto (TA)

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 21/11/2025
Tipologia: Sportello di ascolto psicologico
Ulteriori Informazioni: Prenotarsi tramite messaggio
Orario: 08:30 – 14:00
Luogo / Sede: Ospedale Ss. Annunziata, Ambulatorio di Psicologia Clinica presso Pronto Soccorso
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107412
Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui virtuali individuali
Data: 21/11/2025
Tipologia: Consulenza psicologica online
Ulteriori Informazioni: Prenotarsi tramite messaggio
Orario: 14:00 – 17:00
Piattaforma su cui avverrà il colloquio: Da concordare
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3366588218
Note: Prenotazione obbligatoria tramite messaggio
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 21/11/2025 – 22/11/2025 – 23/11/2025 – 24/11/2025 – 25/11/2025 – 26/11/2025 – 27/11/2025
Specificare di cosa si tratta: Video contributi su canali social istituzionali di Asl Taranto
Ulteriori Informazioni: Sui canali social di Asl Taranto sanno programmati e pubblicati dal 21 al 27 novembre dei contributi video di informazione e sensibilizzazione su temi riguardanti la violenza contro le donne, subita e assistita. Video esplicativo sul Centro del Trauma; Video in lingua sui servizi a disposizione delle donne vittime di violenza; Video sulle funzioni del CUG aziendale; Video sulla violenza subita nel posto di lavoro a cura della Psicologia del lavoro.
Orario: 00:00 – 00:00
Orario: 00:00 – 00:00
Luogo / Sede: Canali social istituzionali di Asl Taranto: Facebook, Instagram e Linkedin
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 22/11/2025
Tipologia: Sportello di ascolto psicologico
Ulteriori Informazioni: Prenotarsi tramite messaggio
Orario: 08:30 – 11:00
Luogo / Sede: Ospedale Ss. Annunziata, Ambulatorio di Psicologia Clinica presso Pronto Soccorso
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107412
Note: Prenotarsi tramite messaggio
Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui virtuali individuali
Data: 22/11/2025
Tipologia: Consulenza psicologica online
Ulteriori Informazioni:
Orario: 11:30 – 14:00
Piattaforma su cui avverrà il colloquio: Da concordare
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107412
Note: Prenotarsi tramite messaggio
Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui virtuali individuali
Data: 24/11/2025
Tipologia: Consulenza psicologica online
Ulteriori Informazioni: Prenotarsi tramite messaggio
Orario: 11:30 – 14:00
Piattaforma su cui avverrà il colloquio: Da concordare
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3366588218
Note: Prenotarsi tramite messaggio
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 24/11/2025
Tipologia: Sportello di ascolto psicologico
Ulteriori Informazioni: Prenotarsi tramite messaggio
Orario: 08:30 – 11:00
Luogo / Sede: Ambulatorio di Psicologia clinica, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3366588218
Note: Prenotarsi tramite messaggio
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 25/11/2025 – 26/11/2025 – 27/11/2025
Tipologia: Sportello di ascolto psicologico
Ulteriori Informazioni: Prenotazione obbligatoria tramite messaggio.
Orario: 08:30 – 11:00
Luogo / Sede: Ospedale Ss. Annunziata, ambulatorio di Psicologia Clinica presso Pronto Soccorso
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107420
Note: Inviare messaggio per prenotarsi.
Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui virtuali individuali
Data: 25/11/2025 – 26/11/2025
Tipologia: Consulenza psicologica online
Ulteriori Informazioni: Prenotazione tramite messaggio
Orario: 11:30 – 14:00
Piattaforma su cui avverrà il colloquio: Da concordare
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107420
Note: Prenotarsi tramite messaggio
Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 26/11/2025
Tipologia: Consulenza di psicologia del lavoro su temi di molestie e violenze sulle donne al lavoro
Ulteriori Informazioni: Destinato a dipendenti di Asl Taranto e dipendenti di altre aziende pubbliche e private.
Orario: 09:00 – 14:00
Luogo / Sede: Ambulatorio di Psicologia del lavoro presso il Santissima Annunziata di Taranto
Prenotazione obbligatoria: No
Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui virtuali individuali
Data: 27/11/2025
Tipologia: Consulenza psicologica online
Ulteriori Informazioni: Prenotazione tramite messaggio
Orario: 08:30 – 11:00
Piattaforma su cui avverrà il colloquio: Da concordare
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3288344777
Note: Prenotazione tramite messaggio

ASL Taranto – Presidio Ospedaliero San Pio da Pietrelcina

Via Del Mercato, snc
Castellaneta (TA)

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza
Data: 26/11/2025
Tipologia: COLLOQUI IN PRESENZA
Ulteriori Informazioni: COLLOQUI INDIVIDUALI, DELLA DURATA DI 45 MINUTI CIASCUNO, RIVOLTI A DONNE MAGGIORENNI CHE DESIDERINO RICEVERE INFORMAZIONI E/O SUPPORTO PSICOLOGICO SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE
Orario: 09:00 – 13:00
Luogo / Sede: AMBULATORIO DI PSICOLOGIA CLINICA AREA OSPEDALIERA P.O. SAN PIO
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 099/8496804
Note: SARA’ POSSIBILE PRENOTARE TELEFONICAMENTE I COLLOQUI IN PRESENZA DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 09:00 E DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 14:30
