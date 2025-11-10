In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), Fondazione Onda ETS organizza la 5ª edizione dell’(H) Open week nella settimana dal 21 al 27 novembre: attraverso gli Ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e i Centri antiviolenza che prenderanno parte all’iniziativa saranno offerti gratuitamente servizi clinici e informativi, consulenze e colloqui.
Obiettivo di questa settimana è incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.
L’ iniziativa rientra in un progetto più ampio realizzato nel corso del 2025 che ha previsto diverse attività, tra cui un’indagine e un’ampia campagna di comunicazione con l’obiettivo di educare e sensibilizzare sulle discriminazioni di genere per ridurre i pregiudizi culturali radicati nella società che portano ad alterare la percezione della figura della donna e a creare situazioni di violenze nella vita quotidiana. Inoltre, nell’anno 2025 le farmacie con il Bollino RosaVerde (www.bollinorosaverde.it) supporteranno Fondazione Onda ETS nella promozione di servizi di consulenza telefonica legale e psicologica.
ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto
Via Bruno, 1
Taranto (TA)
Data: 21/11/2025
Tipologia: Sportello di ascolto psicologico
Ulteriori Informazioni: Prenotarsi tramite messaggio
Orario: 08:30 – 14:00
Luogo / Sede: Ospedale Ss. Annunziata, Ambulatorio di Psicologia Clinica presso Pronto Soccorso
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107412
Data: 21/11/2025
Tipologia: Consulenza psicologica online
Ulteriori Informazioni: Prenotarsi tramite messaggio
Orario: 14:00 – 17:00
Piattaforma su cui avverrà il colloquio: Da concordare
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3366588218
Note: Prenotazione obbligatoria tramite messaggio
Data: 21/11/2025 – 22/11/2025 – 23/11/2025 – 24/11/2025 – 25/11/2025 – 26/11/2025 – 27/11/2025
Specificare di cosa si tratta: Video contributi su canali social istituzionali di Asl Taranto
Ulteriori Informazioni: Sui canali social di Asl Taranto sanno programmati e pubblicati dal 21 al 27 novembre dei contributi video di informazione e sensibilizzazione su temi riguardanti la violenza contro le donne, subita e assistita. Video esplicativo sul Centro del Trauma; Video in lingua sui servizi a disposizione delle donne vittime di violenza; Video sulle funzioni del CUG aziendale; Video sulla violenza subita nel posto di lavoro a cura della Psicologia del lavoro.
Orario: 00:00 – 00:00
Orario: 00:00 – 00:00
Luogo / Sede: Canali social istituzionali di Asl Taranto: Facebook, Instagram e Linkedin
Prenotazione obbligatoria: No
Data: 22/11/2025
Tipologia: Sportello di ascolto psicologico
Ulteriori Informazioni: Prenotarsi tramite messaggio
Orario: 08:30 – 11:00
Luogo / Sede: Ospedale Ss. Annunziata, Ambulatorio di Psicologia Clinica presso Pronto Soccorso
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107412
Note: Prenotarsi tramite messaggio
Data: 22/11/2025
Tipologia: Consulenza psicologica online
Ulteriori Informazioni:
Orario: 11:30 – 14:00
Piattaforma su cui avverrà il colloquio: Da concordare
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107412
Note: Prenotarsi tramite messaggio
Data: 24/11/2025
Tipologia: Consulenza psicologica online
Ulteriori Informazioni: Prenotarsi tramite messaggio
Orario: 11:30 – 14:00
Piattaforma su cui avverrà il colloquio: Da concordare
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3366588218
Note: Prenotarsi tramite messaggio
Data: 24/11/2025
Tipologia: Sportello di ascolto psicologico
Ulteriori Informazioni: Prenotarsi tramite messaggio
Orario: 08:30 – 11:00
Luogo / Sede: Ambulatorio di Psicologia clinica, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3366588218
Note: Prenotarsi tramite messaggio
Data: 25/11/2025 – 26/11/2025 – 27/11/2025
Tipologia: Sportello di ascolto psicologico
Ulteriori Informazioni: Prenotazione obbligatoria tramite messaggio.
Orario: 08:30 – 11:00
Luogo / Sede: Ospedale Ss. Annunziata, ambulatorio di Psicologia Clinica presso Pronto Soccorso
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107420
Note: Inviare messaggio per prenotarsi.
Data: 25/11/2025 – 26/11/2025
Tipologia: Consulenza psicologica online
Ulteriori Informazioni: Prenotazione tramite messaggio
Orario: 11:30 – 14:00
Piattaforma su cui avverrà il colloquio: Da concordare
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3341107420
Note: Prenotarsi tramite messaggio
Data: 26/11/2025
Tipologia: Consulenza di psicologia del lavoro su temi di molestie e violenze sulle donne al lavoro
Ulteriori Informazioni: Destinato a dipendenti di Asl Taranto e dipendenti di altre aziende pubbliche e private.
Orario: 09:00 – 14:00
Luogo / Sede: Ambulatorio di Psicologia del lavoro presso il Santissima Annunziata di Taranto
Prenotazione obbligatoria: No
Data: 27/11/2025
Tipologia: Consulenza psicologica online
Ulteriori Informazioni: Prenotazione tramite messaggio
Orario: 08:30 – 11:00
Piattaforma su cui avverrà il colloquio: Da concordare
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 3288344777
Note: Prenotazione tramite messaggio
ASL Taranto – Presidio Ospedaliero San Pio da Pietrelcina
Via Del Mercato, snc
Castellaneta (TA)
Data: 26/11/2025
Tipologia: COLLOQUI IN PRESENZA
Ulteriori Informazioni: COLLOQUI INDIVIDUALI, DELLA DURATA DI 45 MINUTI CIASCUNO, RIVOLTI A DONNE MAGGIORENNI CHE DESIDERINO RICEVERE INFORMAZIONI E/O SUPPORTO PSICOLOGICO SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE
Orario: 09:00 – 13:00
Luogo / Sede: AMBULATORIO DI PSICOLOGIA CLINICA AREA OSPEDALIERA P.O. SAN PIO
Prenotazione obbligatoria: Si
Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 099/8496804
Note: SARA’ POSSIBILE PRENOTARE TELEFONICAMENTE I COLLOQUI IN PRESENZA DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 09:00 E DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 14:30