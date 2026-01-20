Pubblicità in concessione a Google

Un nuovo impulso di maltempo sta interessando il Mediterraneo e, secondo le ultime elaborazioni meteo, un vortice ciclonico indicato da alcuni media come “Harry” potrebbe influenzare anche l’Italia nei prossimi giorni. Il sistema depressionario potrebbe avere effetti anche sulla Puglia, con particolare attenzione al Salento e alla provincia di Taranto.

La denominazione “Harry” non è ufficiale, ma viene utilizzata in ambito divulgativo per identificare una struttura ciclonica ben organizzata, alimentata da aria più fresca in quota e da un Mediterraneo ancora relativamente mite.

Cos’è il ciclone “Harry”

Si tratta di una depressione mediterranea, un sistema ciclonico che può generare condizioni di instabilità diffusa: piogge a tratti intense, raffiche di vento e un generale calo delle temperature. Questi fenomeni sono piuttosto comuni nelle fasi di transizione stagionale.

Per un approfondimento generale sul fenomeno dei cicloni extratropicali nel Mediterraneo, è utile consultare la voce dedicata su Wikipedia sui cicloni extratropicali.

Quando e dove può colpire l’Italia

Secondo le attuali proiezioni, il vortice potrebbe interessare prima le regioni centro-meridionali, per poi spostarsi verso il Sud e il versante ionico. La traiettoria e l’intensità restano comunque da confermare e soggette a possibili variazioni.

Lo scenario previsto in Puglia

In Puglia il peggioramento potrebbe manifestarsi con nuvolosità in aumento, rovesci sparsi e rinforzi di vento, in particolare lungo le coste. I fenomeni non dovrebbero essere continui, ma alternati a pause più asciutte.

Per seguire l’evoluzione giorno per giorno, è possibile consultare anche le analisi pubblicate su Meteo Puglia Indiretta, portale di riferimento per la regione.

Focus su Salento e provincia di Taranto

Nel Salento sono attesi soprattutto venti sostenuti dai quadranti orientali e possibili piogge intermittenti, con mari localmente mossi o molto mossi.

Nella provincia di Taranto, compresa Grottaglie e il versante ionico, lo scenario potrebbe tradursi in precipitazioni irregolari e un sensibile rinforzo del vento, specie nelle ore centrali della giornata. Al momento non risultano allerte ufficiali, ma la situazione resta da monitorare.

Ulteriori aggiornamenti meteo sul territorio jonico sono disponibili nella sezione previsioni meteo sul territorio jonico di Grottaglieinrete.it.

Cosa sapere e raccomandazioni

Verificare eventuali comunicazioni della Protezione Civile.

Prestare attenzione agli spostamenti in presenza di vento forte.

In caso di attività all’aperto o in mare, seguire gli aggiornamenti meteo.

Aggiornamenti

In aggiornamento – L’articolo verrà aggiornato in caso di nuove conferme o allerte ufficiali.

Hai notato condizioni meteo particolari nella tua zona? Puoi inviare una segnalazione alla redazione: eventuali aggiornamenti verranno aggiunti all’articolo.

FAQ

Il ciclone “Harry” è un uragano?

No, si tratta di una depressione mediterranea, diversa dagli uragani tropicali per struttura e intensità.

Ci saranno nubifragi in Puglia?

Al momento si parla di piogge e rovesci sparsi, con intensità variabile e localizzata.

Quando è previsto il peggioramento nel Tarantino?

Le proiezioni indicano le prossime 24–48 ore come fase più instabile, ma l’evoluzione resta incerta.

È prevista un’allerta meteo?

Al momento non risultano allerte ufficiali. È consigliabile seguire i canali istituzionali.