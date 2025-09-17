Pubblicità in concessione a Google

Radia, colosso americano dell’aerospazio, costruirà in Puglia il WindRunner, l’aereo più grande mai realizzato. Una svolta industriale che parte da Grottaglie e che coinvolgerà decine di imprese locali nella supply chain globale.

Cos’è il WindRunner: un progetto senza precedenti

Il suo nome sarà WindRunner e promette di entrare nella storia come l’aereo più grande del mondo. Un velivolo pensato per trasportare carichi eccezionali, con tecnologie avanzate e materiali innovativi. A realizzarlo sarà Radia, azienda americana specializzata in trasporti aerospaziali, che ha scelto l’Italia — e in particolare la Puglia — come polo strategico per la fase di costruzione.

WindRunner non è solo un progetto ingegneristico: è anche un simbolo di come la manifattura pugliese possa inserirsi in filiere globali, ad altissimo valore tecnologico. Per la Regione, si tratta di una conferma della visione strategica messa in campo negli ultimi anni, soprattutto per la rinascita dell’area jonica.

Perché Grottaglie è al centro di questa rivoluzione

Il progetto prenderà forma proprio a Grottaglie, già sede del Distretto Tecnologico Aerospaziale e dell’aeroporto “Marcello Arlotta”, uno dei pochi in Europa dotato di una pista capace di ospitare test di volo e logistica industriale.

L’area è stata scelta per la sua vocazione consolidata nel settore aerospaziale, ma anche per la presenza di un ecosistema di imprese, competenze tecniche e infrastrutture. Una filiera che adesso ha l’occasione di entrare in una dimensione ancora più ampia, grazie alla collaborazione con aziende americane ed europee.

Le parole di Borraccino: “Una svolta per Taranto e la Puglia”

Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo con Radia:

“Si chiamerà WindRunner l’aereo più grande del mondo, un progetto innovativo che Radia, azienda statunitense, svilupperà nella nostra regione e, nella fattispecie, a Grottaglie”.

Una scelta che, secondo Borraccino, premia il lavoro svolto dalla Regione in questi anni:

“Un passo importante che, come Regione Puglia, ci inorgoglisce molto e che permetterà di coinvolgere una serie di imprese pugliesi che si collocheranno nella catena di fornitura per la realizzazione del WindRunner”.

Il progetto, ha aggiunto, non è solo industriale, ma anche sociale e strategico:

“Assieme al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, abbiamo ribadito la rilevanza di questa opportunità che coinvolge la provincia tarantina, in quanto non solo sarà promotrice di fattive collaborazioni tra le imprese del territorio e le aziende europee leader nel settore aerospaziale, bensì sarà un valido strumento che accrescerà il tasso occupazionale e ridarà un’immagine differente alla provincia jonica, proprio come avevamo previsto nel Piano Strategico per Taranto”.

Il Suppliers Meeting del 30 settembre: come partecipare

Per facilitare il coinvolgimento delle imprese locali, Radia ha organizzato un primo incontro con i potenziali fornitori: il Suppliers Meeting, in programma il 30 settembre 2025 presso la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto.

Durante l’evento, l’azienda americana incontrerà le imprese pugliesi per valutare competenze, disponibilità, capacità produttive e iniziare a costruire la catena di fornitura. I settori di maggiore interesse sono:

Fase di costruzione e implementazione

Servizi industriali

Materiali e sistemi

Servizi generali e logistici

Le imprese interessate a partecipare dovranno registrarsi entro il 21 settembre compilando l’apposito modulo online. Il link di registrazione sarà disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia e delle Camere di Commercio coinvolte.

“Radia ha indetto il primo Suppliers Meeting durante il quale, l’azienda statunitense, coglierà l’occasione per conoscere le potenzialità della catena di fornitura pugliese nel settore aerospaziale e creare dei primi contatti per dare vita a opportunità di collaborazione”, ha concluso Borraccino.

👉 Registrazione obbligatoria entro il 21 settembre 2025: Modulo di iscrizione evento RADIA