In World of Warcraft, far salire di livello un nuovo personaggio sembra quasi lungo quanto costruire la Grande Muraglia. Procedere senza sosta attraverso le vecchie espansioni per ottenere equipaggiamento, abilità e competenze una alla volta prima che il tuo eroe sia finalmente in grado di affrontare i contenuti di alto livello richiede parecchio tempo.

A questo punto, il potenziamento del personaggio diventa molto utile.

Per il giocatore moderno, il “character boost” significa che le lunghe fasi iniziali del gioco non esistono più e che tutti i contenuti diventano subito accessibili. In questo modo i giocatori risparmiano un mucchio di ore e allo stesso tempo danno al proprio personaggio una vera e propria “partenza lanciata”.

Molti giocatori possono visitare questo sito per il loro primo potenziamento, perché offre spiegazioni approfondite su come funzionano i boost e su come usarli in sicurezza. Usare i boost in modo responsabile può garantire un’esperienza di gioco fluida. Tuttavia ciò è vero solo se l’utente si prende il tempo di comprendere il servizio.

Questa guida nasce proprio come punto di riferimento unico per tutto ciò che devi sapere per prendere una decisione consapevole.

Che cos’è un Character Boost?

Un Character Boost è una funzione che porta istantaneamente uno dei tuoi personaggi a un determinato livello, attualmente il livello 70 nell’espansione Dragonflight, e che ci si aspetta venga adeguato a ogni nuova espansione.

Quando un personaggio viene potenziato, Character is Boost, la fase iniziale di livellamento viene completamente saltata. Il giocatore riceve un set di equipaggiamento adatto alla nuova classe/livello e il personaggio ottiene i sentieri di volo e le abilità principali.

In questo gioco completare le vecchie missioni richiede molto tempo.

La maggior parte dei giocatori considera il boost un servizio utile per aumentare rapidamente il ritmo di gioco. Molti nuovi giocatori lo vedono come un modo per passare velocemente a una nuova classe o fazione.

Le espansioni pre-acquistate, gli acquisti indipendenti nello shop e i boost legati a eventi a tempo limitato offrono varie opzioni per ottenere i potenziamenti. Anche se aiutano ad accelerare il progresso, sapere quando usarli può fare una grande differenza.

Quando dovresti usare un Character Boost?

Usare un boost troppo presto può farti perdere preziose opportunità di apprendimento. L’ideale è usarlo quando hai già familiarità con i sistemi di gioco ma vuoi saltare le fasi di livellamento ripetitive.

Per esempio, se hai già portato manualmente un personaggio a livello massimo, conosci come funzionano talenti, rotazioni e professioni: in questo caso, potenziare una nuova classe ha molto senso.

Boostare un giocatore completamente alle prime armi direttamente nei contenuti di alto livello spesso crea confusione. Molte abilità saranno nuove, la tua interfaccia non sarà ottimizzata e potresti non conoscere le meccaniche di base.

Dedica un po’ di tempo a sperimentare prima di usare un boost.

Il momento giusto per usare un boost di solito è:

quando vuoi un secondo o terzo personaggio al livello massimo;

quando cambi fazione o ruolo (per esempio, da curatore a DPS);

quando torni dopo una lunga pausa e devi recuperare in fretta;

quando esce una nuova espansione e vuoi accedere subito alle nuove trame.

Se non sei sicuro di quale opzione faccia più al caso tuo, visita Skycoach per confrontare i diversi percorsi di boost e le raccomandazioni in base all’espansione prima di applicarne uno.

Cosa succede quando potenzi un personaggio?

Una volta scelto il personaggio da potenziare, il gioco applica immediatamente un pacchetto di aggiornamento completo.

Il livello del tuo personaggio sale e ricevi un set di equipaggiamento pre-impostato, abbastanza forte per iniziare i contenuti dell’espansione corrente. Sbloccherai anche sistemi importanti come i percorsi di volo, gli ultimi talenti e l’accesso alle nuove zone.

Dopo il boost inizierai una breve fase di tutorial che ti aiuterà a comprendere le tue nuove abilità.

Trovare una buona rotazione e leggere con attenzione le descrizioni delle abilità diventa ancora più importante quando passi, per esempio, dal livello 10 al 70 in un colpo solo: altrimenti può essere davvero tanta roba da assimilare.

Per quanto riguarda le ricompense del livello 70, otterrai una piccola quantità d’oro, consumabili per curarti e una Pietra del Ritorno che ti porta nel nuovo hub centrale dell’espansione.

Anche se i boost non aumentano direttamente professioni, reputazioni, cavalcature o oggetti collezionati e potenziati, sono comunque di grande aiuto per le fasi iniziali.

Pro e Contro dei Character Boost

Vantaggi

Accesso immediato ai contenuti attuali

Risparmio di 30–60 ore di livellamento

Include equipaggiamento pronto per giocare

Aiuta a restare al passo con gli amici

Svantaggi

Salta la curva di apprendimento naturale

Può risultare travolgente per i nuovi giocatori

Non potenzia professioni o reputazioni

Può richiedere di “reimparare” la propria classe

Il boost va visto più come un salva-tempo che come un sostituto dell’esperienza di gioco.

È perfetto per chi è concentrato sui risultati e ragiona in termini di efficienza.

Ma se ti piace goderti la storia, l’esplorazione o la soddisfazione di padroneggiare la classe passo dopo passo, ti perderai quel senso di progressione graduale.

Come prepararsi prima di usare un boost

La preparazione fa la differenza tra una partenza fluida e una frustrante. Prima di usare il tuo boost, segui questi passaggi rapidi per impostarti al meglio:

Scegli con attenzione la classe. Non tutte le classi sono semplici da imparare ai livelli alti. Se sei nuovo del gioco, orientati su classi come Cacciatore, Paladino o Cacciatore di Demoni: sono più facili da giocare e molto “perdonanti” in questa fase.

Sistema le borse e l’interfaccia. Quando il boost viene applicato, il tuo equipaggiamento e gli oggetti cambiano; avere inventari in disordine può confonderti.

Aggiorna addon e tasti rapidi. Così sarà tutto pronto e funzionante nel momento in cui accederai con il personaggio potenziato.

Fai 10–15 minuti di pratica. Prova la tua rotazione in una città principale o davanti a un manichino d’addestramento. Anche una breve sessione ti aiuta a capire come si comporta la tua classe in combattimento reale.

Cosa fare dopo aver usato un boost

Dopo il boost, il tuo obiettivo dovrebbe essere integrarti senza problemi nei contenuti dell’espansione attuale.

Inizia completando la quest iniziale della nuova zona. Questo ti permetterà di sbloccare la campagna principale e i primi upgrade di equipaggiamento.

Poi unisciti a spedizioni normali o eroiche per mettere in pratica le meccaniche della tua classe in veri gruppi. Anche se l’equipaggiamento iniziale è discreto, la pratica e le ricompense rapide delle spedizioni miglioreranno molto la tua situazione passo dopo passo.

Non c’è fretta: non partire subito a testa bassa con i raid di fine gioco o le Mitiche+.

Concediti un po’ di tempo per capire i tuoi talenti, capitolo dopo capitolo, e gioca come farebbe un normale neofita.

Cerca anche di imparare il più possibile su professioni, professioni secondarie ed eventi mondiali.

I personaggi potenziati possono comunque ottenere imprese, cavalcature e oggetti cosmetici come tutti gli altri, godendosi i contenuti con i propri tempi.

Consigli per sfruttare al meglio un personaggio potenziato

Completa il tutorial iniziale – Non saltarlo: introduce i cambiamenti alla classe e i nuovi sistemi. Entra presto in una gilda – Avrai consigli, equipaggiamento e compagni per le spedizioni. Dai priorità alle missioni di campagna – Sbloccano sistemi di progressione e upgrade dell’equipaggiamento. Tieni d’occhio gli eventi settimanali – Camminatori del Tempo, Missioni Mondiali e Incarichi offrono ricompense rapide. Aggiorna regolarmente i talenti – I personaggi potenziati partono con build predefinite, ma puoi ottimizzarle facilmente.

I personaggi potenziati sono perfettamente validi per tutti i contenuti. Con un po’ di impegno e attenzione, raggiungerai velocemente i giocatori di lunga data.

Considerazioni finali

La funzione Character Boost di World of Warcraft è molto più di una scorciatoia: è un ponte per rientrare nel gioco per chi non vuole ripetere gli stessi cicli di “grind” sulle vecchie espansioni.

Se usata con intelligenza, ti porta subito nel vivo dell’azione e ti permette di restare al passo con i nuovi amici (o con i membri della gilda) e con i contenuti delle nuove espansioni.

FAQ

A che livello porta il personaggio un boost?

Al momento, un boost standard porta il tuo personaggio al livello 70, in linea con il livello base dell’ultima espansione.

Il boost include le professioni?

No. Dovrai livellare le professioni separatamente, anche se potrai partire con limiti di abilità più alti nelle nuove zone.

Posso potenziare qualsiasi classe o razza?

Sì, tranne le razze appena introdotte o quelle alleate che richiedono specifici obiettivi sbloccati.

Il mio equipaggiamento sarà sufficiente per l’endgame?

L’equip fornito dal boost è pensato per l’endgame iniziale, ma andrebbe migliorato rapidamente tramite spedizioni o missioni mondiali.

È meglio livellare manualmente o usare un boost?

Se ti piace la progressione della storia, livella manualmente. Se invece il tuo obiettivo è raggiungere velocemente gli amici o iniziare a fare raid il prima possibile, il boost è la scelta migliore.