La Direzione Tecnica delle squadre nazionali della Federazione Italiana Nuoto ha diramato l’elenco dei convocati per i XX Giochi del Mediterraneo a Taranto. Il programma del nuoto si apre sabato 22 agosto e si chiude martedì 25 agosto. Le gare si disputano presso lo Stadio del Nuoto Torre D’Ayala.
Convocate (24): Giada Alzetta (Leosport), Agata Maria Ambler (Team Veneto), Lisa Angiolini (Carabinieri – Virtus Buonconvento), Matilde Biagiotti (Fiamme Oro – RN Florentia), Alessia Bianchi (In Sport Rane Rosse), Martina Biasioli (CN Torino), Paola Borrelli (Fiamme Gialle – In Sport Rane Rosse), Elena Capretta (Fiamme Oro – CC Aniene), Antonietta Cesarano (Fiamme Oro – Time Limit), Noemi Cesarano (Marina Militare – Time Limit), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle – Azzurra 91), Chiara Della Corte (Fiamme Oro – Campania Nuoto), Sara Franceschi (Fiamme Gialle – Livorno Aquatics), Anna Chiara Mascolo (Carabinieri – H. Sport), Irene Mati (RN Florentia), Bianca Nannucci (Fiamme Oro – RN Florentia), Benedetta Pilato (CC Aniene), Anna Pirovano (Fiamme Azzurre – In Sport), Sofia Sartori (Leosport), Azzurra Sbaragli (H. Sport), Viola Scotto Di Carlo (Fiamme Rosse – Napoli Nuoto), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle – In Sport Rane Rosse), Federica Toma (Carabinieri – In Sport), Francesca Zucca (Fiamme Azzurre – Esperia).
Convocati (24): Lorenzo Ballarati (Carabinieri – CC Aniene), Jacopo Barbotti (CC Aniene), Andrea Camozzi (Carabinieri – CC Aniene), Luca De Tullio (Fiamme Oro – CC Aniene), Marco De Tullio (CC Aniene), Daniele Del Signore (Fiamme Gialle – CC Aniene), Matteo Diodato (Fiamme Oro – Livorno Aquatics), Lorenzo Gargani (RN Florentia), Ivan Giovannoni (Esercito – Aurelia Nuoto), Giovanni Guatti (RN Florentia), Francesco Lazzari (Fiamme Oro – Sport Club 12 Ispra), Gabriele Mancini (Marina Militare – CN Torino), Flavio Mangiamele (CN Torino), Christian Mantegazza (Fiamme Gialle – Team Trezzo Sport), Davide Marchello (Esercito – Aurelia Nuoto), Gianluca Messina (In Sport Rane Rosse – Esercito), Emanuele Potenza (Fiamme Oro – Livorno Aquatics), Andrea Prapugicu (Virtus Buonconvento), Alessandro Ragaini (Carabinieri – Team Marche), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle – My Sport), Victor Sanin (SG Neuss), Simone Spediacci (Fiamme Oro – Livorno Aquatics), Edoardo Valsecchi (RN Florentia), Matteo Venini (Carabinieri – In Sport Rane Rosse).