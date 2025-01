Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie si prepara a vivere uno degli eventi più attesi e sentiti dell’anno: i solenni festeggiamenti in onore di San Ciro, medico, eremita e martire. Questa tradizione, profondamente radicata nella comunità, rappresenta un momento di grande devozione e partecipazione popolare. Ogni anno, il borgo si anima con celebrazioni religiose, eventi culturali e spettacoli pirotecnici che richiamano fedeli e visitatori da ogni parte della regione. La festa di San Ciro è molto più di una ricorrenza religiosa: è un’occasione per rafforzare i legami comunitari, valorizzare il patrimonio culturale e tramandare un’eredità che unisce passato e presente.

Domenica 19 gennaio: Traslazione della venerata immagine

La festa prende il via ufficialmente domenica 19 gennaio con la tradizionale traslazione della venerata immagine di San Ciro dalla Chiesa dei Paolotti alla Chiesa Madre. Questo momento rappresenta l’inizio del percorso di fede e devozione a Grottaglie.

Ore 17:00: Traslazione della Venerata Immagine di San Ciro, la cosiddetta prima processione.

Solenne Novenario (22-30 gennaio)

Dal 22 al 30 gennaio, i fedeli potranno partecipare al solenne Novenario presso la Chiesa Madre. Durante questi giorni, si svolgeranno le celebrazioni quotidiane che includono la predicazione del Rev. P. Giovanni Ferrara, Cappuccino.

Orari feriali : 7:00, 9:00, 18:00, 19:00.

: 7:00, 9:00, 18:00, 19:00. Orari festivi: 7:30, 9:30, 11:00, 18:00.

Domenica 26 gennaio: concorso e convegno

Domenica 26 gennaio alle 12 premiazione dei concorsi “Un disegno per SanCiro” e “Uno scatto per San Ciro”, alle 19 “Difendersi dalle truffe”, in contro con il vicequestore del Commissariato di Grottaglie. In Chiesa Madre.

Ore 12:00 : Inaugurazione del “L’edicola di San Ciro” in Piazza Verdi con benedizione delle reliquie.

: Inaugurazione del “L’edicola di San Ciro” in Piazza Verdi con benedizione delle reliquie. Ore 17:00: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo.

Lunedì 27 gennaio: XX edizione Medici per San Ciro

Lunedì 27 gennaio, ore 18, la 20esima edizione di Medici per San Ciro – premio al giovane laureato in Medicina di Grottaglie. Si discuterà del tema “Ciro: il dono come cura”. Presente Mons. Ciro Miniero.

Giovedì 30 gennaio: olio, varda e accensione della grande Foc’ra

Sante Messe alle 7, 9, 11 (animata dall’UNITALSI, con preghiera di intercessione per i fratelli ammalati) e 18 (con Arcivescovo Miniero). Dalle 7 alle 17.30 unzione con l’olio benedetto di San Ciro e recita della preghiera di San Francesco De Geronimo. Dalle 12 alle 16 tradizionale “Varda a San Ciro”. Alle 18 Messa con S.E. Rev.ma Mons. Ciro Miniero Arcivescovo Metropolita di Taranto. A seguire, alle 20 Benedizione e accensione Foc’ra di San Ciro nella zona 167 bis.

Venerdì 31 gennaio: festa patronale di San Ciro a Grottaglie

Il 31 gennaio è il giorno clou dei festeggiamenti, dedicato alla solennità liturgica. Durante l’intera giornata si terranno celebrazioni liturgiche ogni ora, culminando con una grande celebrazione presieduta dal Vescovo.

Orari delle Sante Messe: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 18:00, 19:00.

Dalle 7 alle 12 raccolta sangue presso piazza del Donatore, con l’Avis. Alle ore 10 Messa con S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo emerito di Potenza. Alle 13.30 Processione di San Ciro con i fedeli scalzi. Al rientro Messa con Rev.mo Sac. Eligio Grimaldi.

Ore 20:30: Grandioso spettacolo di fuochi pirotecnici in contrada Paparazzo.

Domenica 2 febbraio: Processione conclusiva

La festa si concluderà domenica 2 febbraio con la tradizionale processione della statua di San Ciro per le vie del paese, un momento di grande partecipazione popolare. Sante Messe: 7:30, 9:30, 11:00, 18:00.

Ore 16:00: Processione della statua di San Ciro, il cosiddetto ritorno ai Paolotti. Nei pressi dell’ospedale: grande spettacolo pirotecnico.

Anche quest’anno, GIR si conferma Media Partner ufficiale dei festeggiamenti. Come da tradizione, sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti della festa di San Ciro su lafocra.it, il portale di riferimento per vivere ogni momento di questo straordinario evento. Restate sintonizzati per aggiornamenti, foto e video in tempo reale!