Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 16° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 66 annunci, relativi a 140 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 15 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita i posti a disposizione sono 3 e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica permane 1 posizione.

Si trovano inoltre 104 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 7 nel settore della Sanità, 2 nel settore delle Pulizie e servizi alla persona ed 1 nel settore dell’Istruzione. 7 posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 13 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES.

(Ai sensi dell'art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per Persone con Disabilità

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68/99 -TARANTO – ADDETTI INFORMAZIONE E ASSISTENZA CLIENTI – Rif. Offerta 6685/2024

Azienda sita in provincia di Taranto (TA ), operante in “Attività di intermediazione di servizi” ricerca una risorsa appartenente alla categoria “PERSONE CON DISABILITA’ ex Art. 1 L.68/99” per la figura professionale di “ADDETTI ALL’INFORMAZIONE E ALL’ASSISTENZA DELLA CLIENTELA” da inserire nella sede di Massafra (TA). Previsto contratto PART-TIME a tempo determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella

mansione o, in alternativa, si richiede la disponibilità a effettuare tirocinio di 3 MESI prima dell’assunzione. Massafra (TA)

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68/99 -TARANTO – ADDETTI INFORMAZIONE E ASSISTENZA CLIENTI – Rif. Offerta 6686/2024

Azienda sita in provincia di Taranto (TA ), operante in “Attività di intermediazione di servizi” ricerca una risorsa appartenente alla categoria “PERSONE CON DISABILITA’ ex Art. 1 L.68/99” per la figura professionale di “ADDETTI ALL’INFORMAZIONE E ALL’ASSISTENZA DELLA CLIENTELA” da inserire nella sede di Palagiano (TA). Previsto contratto PART-TIME a tempo determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, si richiede la disponibilità a effettuare tirocinio di 3 MESI prima dell’assunzione. Palagiano (TA)

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68/99 – TARANTO – CUCITORI A MACCHINA PER PRODUZIONE IN SERIE – Rif. Offerta 6563/2024

Azienda con attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO ricerca n° 1 CUCITORE A MACCHINA PER PRODUZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO. La mansione comprende l’attività di STIRATURA. Tipologia contrattuale: TEMPO PARZIALE e DETERMINATO (7 MESI). Requisito preferenziale è considerato l’aver maturato pregressa esperienza nella mansione. In alternativa si richiede la disponibilità allo svolgimento di tirocinio di 6 mesi prima dell’assunzione. Martina Franca (TA)

PERSONE CON DISABILITÀ ART.1 L.68.99 -TARANTO –MACCHINISTA CONFEZIONATORE DEL CAPO COMPLETO – Rif. offerta 6572/2024

Azienda appartenente al settore tessile confezioni abbigliamento cerca un macchinista confezionatore del capo completo. Tipologia contrattuale tempo determinato mesi 7 tempo pieno. E’ indispensabile l’esperienza lavorativa pregressa nella mansione. Martina Franca (TA)

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per categorie protette

ART.18 L.68/99

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 -TARANTO – ADDETTI INFORMAZIONE E ASSISTENZA CLIENTI – Rif. Offerta 6682/2024

Azienda sita in provincia di Taranto (TA ), operante in “Attività di intermediazione di servizi” ricerca una risorsa appartenente alle CATEGORIE PROTETTE ex Art. 18 L.68/99 per la figura professionale di “ADDETTI ALL’INFORMAZIONE E ALL’ASSISTENZA DELLA CLIENTELA” da inserire nella sede di Massafra (TA). Previsto contratto PART-TIME a tempo determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Massafra (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68.99 – TARANTO . IMPIEGATO/A

AMMINISTRATIVO/A – Rif. Offerta 6421/2024

Azienda con attività di progettazione,fornitura e montaggio di carpenterie metalliche ricerca n.1 Impiegato/a Amministrativo/a iscritto nelle liste di cui all’art.18 Legge 68.99. Tipologia contrattuale tempo determinato mesi 7 Tempo pieno oppure part-time da stabilire in sede di colloquio. Castellaneta (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68.99- TARANTO-OPERAIO ADDETTO

SERVIZI PULIZIE INDUSTRIALI – Rif. Offerta 6082/2024

Azienda con attività economica di Pulizie Industriali ricerca n.1 Operaio Addetto Servizi Pulizia Industriale. Tipologia Contrattuale: Tempo determinato mesi 8 tempo pieno. E’gradita l’esperienza lavorativa pregressa nella mansione. San Marzano Di San Giuseppe (TA)

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

CONSULENTI ASSICURATIVI Rif.164/2024 – Rif. Offerta 6540/2024

Le risorse si occuperanno di consulenza assicurativa previdenza, risparmio e investimento. Requisiti richiesti sono il diploma o laurea, in possesso della patente B, età 24/38 anni e residenti nella zona di Martina Franca e Locorotondo. Si offre un contratto a provvigioni. Martina Franca (TA)

BROKER ASSICURATIVO – Rif. Offerta 6112/2024

Azienda attiva nel settore assicurativo cerca n. 5 brokers da inquadrare nelle forme della collaborazione occasionale. Sono richiesti possesso del diploma di maturità o di laurea ed il possesso della patente B. Taranto (TA)

CONSULENTI ASSICURATIVI – Rif. Offerta 5881/2024

Si ricercano n. 7 consulenti assicurativi per importante e nota agenzia assicurativa, avente sede a Grottaglie, operante nel territorio. Il candidato o la candidata ideale dovrà essere dotato/a di dinamicità e di una spiccata propensione al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Richiesta apertura P. IVA. Grottaglie (TA)

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A Rif.174/2024 – Rif. Offerta 6307/2024

Per ampliamento organico, azienda di Locorotondo, ricerca 1 impiegato/a amministrativo/a. La risorsa, neodiplomata in ragioneria, si occuperà di contabilità interna, redazione preventivi, gestione attività di segreteria, redazione e registrazione bolle di accompagnamento e fatture. Locorotondo (BA)

ADD. CONTROLLO SICUREZZA E QUALITA’ Rif.175/2024 – Rif. offerta

6314/2024

Per ampliamento organico, azienda di Locorotondo, ricerca 1 impiegato/a add. controllo sicurezza e qualità. La risorsa si occuperà del rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro in ordine al personale assunto. Il contratto previsto è, inizialmente, un tempo determinato di 6 mesi con eventuale proroga e possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. Richieste: patente di guida e buone conoscenze informatiche.

Artigianato – Commercio – Vendita

COLLABORATORE PROFESSIONALE AUTISTA – Rif. Offerta 6463/2024

Per un noto istituto di formazione professionale sito in Massafra, siamo alla ricerca di un collaboratore professionale con funzioni anche di conducente pulmino. La figura si occuperà principalmente della sorveglianza agli alunni, della pulizia edifici, della custodia e del trasporto degli alunni con pulmino. Requisiti essenziali sono il possesso delle patenti D e CQC per trasporto persone. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e a soggetti di tutte le età. Massafra (TA)

INSTALLATORE DI INFISSI E SERRAMENTI RIF.167/2024 – Rif. offerta

6289/2024

Addetto al montaggio di serramenti su infissi PVC, inclusa assistenza in sede di installazione infissi. Cisternino (BR)

FABBRO – Rif. Offerta 6291/2024

Fabbro serramentista in ferro. Cisternino (BR)

Costruzioni – Impianti – Logistica

MAGAZZINIERE Rif.149/2024 – Rif. Offerta 6455/2024

La risorsa ricercata con la mansione di magazziniere sarà un addetto al ricevimento e controllo merce, si occuperà della pulizia degli ambienti del magazzino utilizzando la macchina lavapavimenti. Si richiede esperienza nel settore, possesso di scuola media o superiore, possesso della patente B, età 18/55 anni. Si offre contratto a tempo determinato dai 4 mesi fino a Settembre con contratto Full Time. Taranto (TA)

Ristorazione e turismo

COMMIS DI CUCINA CAPOPARTITA Rif.177/2024 – Rif. Offerta 6599/2024 Il commis di cucina (commis de cuisine in francese) deve affiancare lo chef nella preparazione dei pasti all’interno di un ristorante o di un albergo. Il commis di cucina dovrà lavorare sotto la direzione dello chef de partie, svolgendo lavori in linea con le sue competenze e con l’obiettivo di accrescere le sue competenze professionali. Il commis di cucina può trovare impiego presso ristoranti, hotel e navi da crociera. Il suo ruolo prevede numerosi doveri e responsabilità, in base alla composizione della brigata e all’organizzazione della cucina. Nelle cucine di grandi dimensioni ci sono in genere sia primi commis che secondi commis. Nelle cucine più piccole, magari a conduzione familiare, spesso vi è un solo commis che svolge diversi compiti. le mansioni di un aiutante cuoco, le principali sono: preparare e dosare gli ingredienti; predisporre le preparazioni di base; decorare i piatti; assicurarsi che gli ingredienti vengano conservati correttamente; pulire i piani di lavoro e la cucina; disinfettare utensili e celle frigo. Sotto la direzione dello chef de partie, si dedicherà dunque alle preparazioni basiche: lavare e tagliare gli ingredienti, si occuperà di marinature, infusioni ed essiccazioni, prepara carni, pesci e verdure, aggiunge erbe e spezie prima della cottura, condisce i cibi. Suo sarà il compito di gestire gli approvvigionamenti, controllando quello che manca, tenendo in ordine il magazzino e assicurandosi che i cuochi utilizzino gli ingredienti prima della data di scadenza. I requisiti richiesti sono: preferibilmente esperienza lavorativa nella mansione richiesta, fascia di età dai 18 ai 35 anni. L’azienda offre contratto a tempo determinato fino al 20/09/2024 , full time con Vitto e Alloggio. Data presunta di assunzione 01/06/2024. Folgaria (TN)

CAMERIERI Rif. 178/2024 – Rif. offerta 6603/2024

La risorsa ricercata con la mansione di cameriere si occuperà dell’accoglienza e sistemazione in sala del cliente, prendere le ordinazioni, servire cibi e bevande. I requisiti richiesti Diploma, preferibilmente esperienza lavorativa nella mansione richiesta, età 18/30 anni. L’ azienda offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire dal 01/06/2024 con vitto e alloggio. Folgaria (TN)

ADDETTO/A RECEPTIONIST Rif.176/2024 – Rif. Offerta 6542/2024

LE MANSIONI. I compiti quotidiani della receptionist sono differenti. Principalmente, riguardano l’assistenza degli ospiti fin dal primo momento in cui mettono piede in albergo fino al momento del check out. La risorsa si occuperà della gestione delle richieste e prenotazioni delle camere effettuate al telefono, online o via e-mail, gestione, registrazione degli arrivi (check-in) e delle partenze (check out), gestione della comunicazione e fornire le informazioni richieste dall’ospite durante il soggiorno, delle funzioni amministrative contabili come la tenuta della cassa, la redazione del conto, tenendo in considerazione, ad esempio, il costo addizionale di servizi richiesti fornire informazioni riguardo le attrazioni del posto, dei luoghi di interesse e in caso occuparsi dell’acquisto di biglietti per spettacoli teatrali, concerti, prenotazioni escursioni, etc, avrà funzioni di vigilanza e controllo, curerà i

rapporti con vari reparti e figure che operano all’interno della struttura (sistemazione e pulizia camere, ristorazione, manutenzione, marketing amministrazione, direzione etc). L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi full time con vitto e alloggio. I requisiti richiesti sono età 18/40 anni, conoscenza della lingua inglese o tedesca, diploma preferibilmente settore alberghiero o esperienza. Folgaria (TN)

CUOCO Rif.144/2024 – Rif. Offerta 6450/2024

La risorsa ricercata deve ricoprire la mansione di cuoco si occuperà di organizzare le attività della cucina ed sarà responsabile della preparazione, predisposizione e presentazione delle pietanze all’interno delle imprese di ristorazione (ristoranti, alberghi, camping, fast food, mense, agriturismi, ecc.). I requisiti richiesti sono il possesso del diploma preferibilmente nel settore alberghiero o consolidata esperienza, conoscenza della lingua inglese, possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato dai 5/6 mesi fino a Ottobre con contratto Full Time. Fasano (BR)

CAMERIERE/A DI SALA Rif.146/2024 – Rif. offerta 6452/2024

La risorsa ricercata con le mansioni di cameriere di sala prevedono la preparazione e l’allestimento dei tavoli prima dei servizi, la gestione delle prenotazioni, l’accoglienza dei clienti, nonché il continuo coordinamento con la cucina, essenziale per rendere il servizio fluido e scorrevole. Si richiede esperienza nel settore, possesso della patente B e minima conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato dai 5/6 mesi fino a Ottobre con contratto Full Time. Fasano (BR)

CAMERIERE/A DI SALA Rif.147/2024 – Rif. offerta 6453/2024

Le risorse ricercate da un’importante aziende di Taranto con le mansioni di cameriere di sala prevedono la preparazione e l’allestimento dei tavoli prima dei servizi, la gestione delle prenotazioni, l’accoglienza dei clienti, nonché il continuo coordinamento con la cucina, essenziale per rendere il servizio fluido e scorrevole. Si richiede esperienza nel settore, possesso di scuola media o superiore, formazione specifica nel settore turistico, possesso della patente B e conoscenza della lingua inglese, età 18/55 anni. Si offre contratto a tempo determinato dai 4 mesi fino a Settembre con contratto Full Time. Taranto (TA)

BARMAN Rif.150/2024 – Rif. Offerta 6456/2024

La risorsa ricercata deve accogliere la clientela del bar, preparare e svolge il servizio di caffè, bevande semplici o composte (cocktail). Contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi. Si occuperà di servire la clientela al banco o al tavolo, deve procedere all’incasso. Deve svolgere la pulizia delle attrezzature proprie del bar e occuparsi del rifornimento e della gestione degli stock (bibite, alimenti, etc.) Il mestiere richiede il rispetto di norme igieniche e di sicurezza (D.L. 626/94; D.L. 155/97 H.A.C.C.P.).. Si richiede esperienza nel settore, possesso della patente B e minima conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato dai 4 mesi fino a Settembre con contratto

Full Time. Taranto (TA)

COMMIS DI SALA Rif.151/2024 – Rif. Offerta 6457/2024

Importante struttura esistente sul territorio PUGLIA, CALABRIA, BASILICATA, PESCHICI e CERVINIA ricercano risorse con la mansione di commis di sala. Dovranno preparare i tavoli e la mise-en-place; fare da spola tra il locale riservato agli ospiti e la cucina, per servire le pietanze e assicurarsi che le esigenze dei clienti siano soddisfatte, sistemare i piatti su eventuali guéridon (ovvero quel carrello alto e stretto posto vicino al tavolo), per agevolarne la preparazione e il servizio; dovrà pulire le attrezzature e sbarazzare la tavola; accogliere e ricevere i clienti; supporto allo chef de rang; gestione del bar e della piccola caffetteria, somministrazione di alimenti e bevande al bancone. il commis dovrà occuparsi anche dell’accoglienza e l’ accompagnamento dei clienti verso il tavolo, gestione del conto e delle operazioni di cassa e assistenza al buffet. I requisiti richiesti sono Diploma, conoscenza minima della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato di 4 mesi. Italia (UE)

RECEPTIONIST – Rif. Offerta 6346/2024

Il candidato ha il compito di accogliere la clientela fornendo informazioni sui servizi offerti, provveredere alla registrazione e alla dislocazione all’interno della struttura. Leporano (TA)

CAMERIERE DI RISTORANTE/PIZZERIA – Rif. Offerta 6350/2024

Il candidato, con un’esperienza nella mansione di cameriere e preferibilmente con conoscenza dell’Inglese, deve gestire e soddisfare le richieste della clientela ai tavoli. Martina Franca (TA)

DIRETTORE DI SALA – Rif. Offerta 6354/2024

La posizione di Direttore di Sala nel nostro ristorante rappresenta un ruolo chiave per garantire un’esperienza di servizio impeccabile e di alta qualità ai nostri ospiti. Il Direttore di Sala è il fulcro attorno al quale ruota l’interazione tra la cucina e i clienti, avendo la responsabilità di coordinare il personale di sala, gestire le prenotazioni e assicurare che ogni dettaglio contribuisca a creare un’atmosfera accogliente e professionale. Le responsabilità principali includeranno: Gestione e formazione del personale di sala, assicurando che ogni membro del team sia adeguatamente preparato per offrire un servizio eccellente, cortese e efficiente. Supervisione delle operazioni di sala durante i servizi, garantendo il rispetto degli standard qualitativi e operativi del ristorante, oltre alla soddisfazione totale degli ospiti. Pianificazione e organizzazione delle prenotazioni, ottimizzando la disposizione dei tavoli e l’accoglienza degli ospiti per massimizzare l’esperienza del cliente e l’efficienza del servizio. Collaborazione stretta con lo chef e il team di cucina per garantire una comunicazione fluida e tempestiva, assicurando che le richieste speciali dei clienti siano soddisfatte con la massima attenzione. Risoluzione di eventuali problematiche in sala con diplomazia e professionalità, trasformando le sfide in opportunità per superare le aspettative dei clienti. Mantenimento di un ambiente di lavoro positivo e stimolante, promuovendo la coesione del team e la crescita professionale dei collaboratori. Cerchiamo un professionista con esperienza comprovata nel ruolo di Direttore di Sala, dotato di ottime capacità organizzative, di leadership e di gestione del personale. La conoscenza approfondita del settore della ristorazione, un’eccellente capacità di comunicazione e un forte orientamento al cliente sono essenziali per il successo in questo ruolo. Cisternino (BR)

MANUTENTORE IMPIANTI SPORTIVI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL

DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZ. – Rif. Offerta 6597/2024

Struttura ricettiva, ricerca n. 01 MANUTENTORE DI IMPIANTI SPORTIVI, addetto a mantenere il terreno di gioco e gli impianti idonei per l’attività sportiva; preparazione dell’attrezzatura sportiva necessaria alla salvaguardia della sicurezza degli sportivi. Leporano (TA)

CAMERIERI DI ALBERGO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N.

286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 6353/2024

Struttura alberghiera, ricerca n. 4 CAMERIERI, addetti alla pulizia e della giusta sistemazione delle camere degli ospiti. Questa attività include anche il cambio delle lenzuola, rifare i letti, spolverare i mobili, aspirare i pavimenti e pulire i bagni. Pulsano (TA)

AIUTO CUOCO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 –

T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 6356/2024

Struttura alberghiera, ricerca n. 3 AIUTO CUOCO, per la preparazione degli alimenti e pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco; pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino. Pulsano (TA)

CAMERIERE DI SALA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N.

286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 6358/2024

Struttura alberghiera, ricerca n. 2 CAMERIERI SALA, per la preparazione e l’allestimento dei tavoli prima dei servizi, la gestione delle prenotazioni, l’accoglienza dei clienti, nonché il continuo coordinamento con la cucina. Pulsano (TA)

BARISTA – Rif. Offerta 6602/2024

Nota attività di ristorazione e caffetteria, con sede in Grottaglie (TA) ed inserita all’interno di un’importante struttura turistica, ricerca Banconista di Bar. La figura in questione deve possedere un’ottima attitudine al contatto con il pubblico, flessibilità, spiccate doti comunicative e di gestione del cliente. Grottaglie (TA)

1 AIUTO CUOCO – Rif. Offerta 6335/2024

Ristorante con sede di lavoro in Manduria, ricerca n. 1 aiuto cuoco per la stagione primavera – estate 2024. La risorsa verrà impiegata nelle attività di assistenza e supporto al cuoco nelle fasi della preparazione, presentazione e decorazione dei piatti, del confezionamento e della corretta conservazione degli alimenti secondo le norme igienico sanitarie. Si richiede serietà e affidabilità, capacità nell’utilizzo delle attrezzature di cucina, pazienza, spirito di collaborazione, precisione. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto full time tempo determinato 6 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

2 LAVAPIATTI – Rif. offerta 6336/2024

Ristorante con sede di lavoro a Manduria (Ta), ricerca n. 2 lavapiatti per la stagione primavera – estate 2024 (aprile – ottobre). La figura dovrà dare supporto in cucina, a cuochi e camerieri, lavando le stoviglie, il pentolame, mantenendo pulite le attrezzature e gli ambienti di lavoro. Richieste buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione. Non è richiesta esperienza. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

BANCONISTA DI BAR – Rif. Offerta 6322/2024

Il candidato deve gestire e soddisfare le richieste della clientela al banco Bar. Leporano (TA)

CAMERIERE – Rif. Offerta 6329/2024

Il candidato, con un’esperienza nella mansione e una buona conoscenza dell’Inglese, deve gestire e soddisfare le richieste della clientela ai tavoli. Leporano (TA)

AIUTO CUOCO – Rif. Offerta 6342/2024

Il candidato deve assistere e collaborare con il Cuoco ricoprendo le mansioni di assistente. Leporano (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 6274/2024

Hotel, ricerca n. 6 Baristi, per l’accoglienza della clientela del bar, preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande semplici o composte (cocktail). Contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, occuparsi di servire la clientela al banco o al tavolo, procedere all’incasso. Pulsano (TA)

BARISTA Rif.165/2024 – Rif. Offerta 6271/2024

Addetto al banco vendita e servizio ai tavoli per caffetteria, pasticceria e gelateria, in supporto ad altri addetti. Martina Franca (TA)

BARTENDER / BARLADY – Rif. Offerta 6282/2024

Il Candidato, massimo 30enne e residente preferibilmente nei pressi di San Pietro in Bevagna (Luogo di lavoro), deve occuparsi della preparazione di cocktail e long drink. Si richiede esperienza nella mansione. Maruggio (TA)

AIUTO BARISTA – Rif. Offerta 6279/2024

Supporto al banco vendita e servizio ai tavoli per caffetteria, pasticceria e gelateria e gestione postazione lavaggi. Martina Franca (TA)

ANIMATORI TURISTICI Rif.141/2024 – Rif. Offerta 6097/2024

Agenzia di animazione ricerca per i propri villaggi in Puglia, Basilicata, Calabria e Abruzzo animatori turistici. La risorsa ricercata deve svolgere diverse attività a seconda delle esigenze dei turisti della struttura in cui sta lavorando. Ad esempio l’animatore deve organizzare tornei, proporre giochi per bambini, organizzare feste e spettacoli musicali, intrattenere i turisti con la sua simpatia. I ruoli ricercati sono: L’animatore contattista (o animatore di contatto): ha il compito di entrare in contatto con i clienti e familiarizzare con loro, informarli sul programma della giornata e iscrivere chi desidera partecipare a qualche attività; collabora con il resto dello staff a organizzare i vari momenti di intrattenimento, sia diurni che serali L’animatore sportivo: ha il compito di organizzare attività sportive e tornei di vari sport: calcetto, beach- volley, aerobica, nuoto, carte o giochi da tavolo, a seconda della tipologia di ospiti da intrattenere L’animatore per bambini e ragazzi (0-16 anni): ha il

compito di organizzare le attività del mini club (e del teen club) intrattenendo i bambini e i ragazzi secondo un programma prestabilito. Fanno parte dell’équipe di animazione anche altre figure che collaborano con gli animatori e li supportano nel lavoro: ad esempio le hostess di animazione e diversi Performer come ballerini, musicisti, cabarettisti, cantanti, DJ, fotografi, oltre che tecnici luci e audio-video, indispensabili per la realizzazione degli spettacoli serali. Italia (UE)

BARTENDER / BARLADY – Rif. Offerta 6282/2024

Il Candidato, massimo 30enne e residente preferibilmente nei pressi di San Pietro in Bevagna (Luogo di lavoro), deve occuparsi della preparazione di cocktail e long drink. Si richiede esperienza nella mansione. Maruggio (TA)

AIUTO PIZZAIOLO Rif.133/2024 – Rif. Offerta 5932/2024

Importante azienda settore ricettivo ricerca personale nel settore ristorativo. La risorsa ricercata deve essere un aiuto pizzaiolo che si occuperà di affiancare e supportare il pizzaiolo nell’attività di preparazione delle pizze e prodotti da forno. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 3/24 mesi. Preferibilmente Diplomati settore alberghiero con età dai 18 ai 50 anni. Martina Franca (TA)

CAMERIERE Rif.142/2024 – Rif. Offerta 6101/2024

Le risorse ricercate devono accogliere i clienti con calore, professionalità e un

sorriso, facendoli sentire immediatamente a proprio agio. Presentare il menù,

consigliare piatti e bevande in base alle preferenze dei clienti e alle specialità

della casa, dimostrando conoscenza dei prodotti offerti. Prendere ordini con

precisione e comunicarli efficacemente alla cucina. Servire piatti e bevande con

attenzione e cura, assicurando che ogni cliente riceva esattamente ciò che ha

ordinato, nel modo più impeccabile possibile. Monitorare la soddisfazione dei

clienti durante il pasto, offrendo assistenza, rispondendo a domande e

gestendo eventuali richieste speciali o esigenze alimentari. Gestire il conto alla

fine del pasto, assicurando un’esperienza di pagamento fluida e piacevole.

Mantenere pulizia e ordine nell’area di servizio, inclusa la preparazione e la

sistemazione dei tavoli per i futuri clienti. Cerchiamo una persona dinamica,

con eccellenti capacità comunicative e un genuino interesse per il benessere

dei clienti. La capacità di lavorare efficacemente in team, un atteggiamento

positivo e la disponibilità a imparare sono essenziali. Esperienza precedente nel

ruolo e conoscenza di una lingua straniera saranno considerati un plus. Martina

Franca (TA)

AIUTO CUOCO Rif.143/2024 – Rif. Offerta 6104/2024

La risorsa ricercata con la mansione di aiuto cuoco deve fornire supporto al

cuoco. I compiti principali dell’ aiuto cuoco saranno quelli di eseguire quanto

richiesto per cucinare secondo le direttive dello chef, preparare gli ingredienti e

pulire le verdure, preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da

cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici…), pulire gli utensili, mantenere

ordinati gli spazi di lavoro. I requisiti richiesti dall’azienda sono il possesso di

un Diploma preferibilmente una formazione specifica o corsi come cuoco,

preferibile una minima esperienza. Martina Franca (TA)

RECEPTIONIST Rif.136/2024 – Rif. Offerta 5968/2024

La risorsa da inserire in una nuova struttura tra Martina Franca e Alberobello si

occuperà dell’accoglienza cliente, check in e check out. I requisiti richiesti sono

un’ottima conoscenza della lingua inglese e l’uso dei sistemi informatici.

Martina Franca (TA)

PIZZAIOLO Rif.134/2024 – Rif. Offerta 5966/2024

Importante aziende settore ricettivo cerca pizzaiolo professionista specializzato

nella preparazione della pizza – dalla scelta degli ingredienti fino alla farcitura e

alla cottura in forno. L’azienda offre un contratto a tempo determinato dai 3 ai

24 mesi. I requisiti richiesti sono il possesso preferibilmente del titolo di studio

alberghiero o esperienza consolidata nella mansione richiesta. Crispiano (TA)

AIUTO CUOCO Rif.135/2024 – Rif. Offerta 5967/2024

La risorsa ricercata con la mansione di aiuto cuoco deve fornire supporto al

cuoco. I compiti principali dell’ aiuto cuoco saranno quelli di eseguire quanto

richiesto per cucinare secondo le direttive dello chef, preparare gli ingredienti e

pulire le verdure, preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da

cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici…), pulire gli utensili, mantenere

ordinati gli spazi di lavoro. I requisiti richiesti dall’azienda sono il possesso di

un Diploma preferibilmente una formazione specifica o corsi come Aiuto cuoco,

minima esperienza di almeno 1/2 . Età richiesta 18/50 anni. Si offre contratto

a tempo determinato dai 3 ai 24 mesi. Crispiano (TA)

CAMERIERA/E DI SALA Rif.137/2024 – Rif. Offerta 5969/2024

La risorsa da inserire in una nuova struttura tra Martina Franca e Alberobello si

occuperà dell’accoglienza del cliente nella sala delle colazioni, servizio ai tavoli,

approvvigionamento del Buffet e riordino della cucina. Martina Franca (TA)

CUOCO Rif.138/2024 – Rif. Offerta 5970/2024

Le responsabilità principali includeranno: Creazione e sviluppo del menù,

sperimentando nuovi piatti e sapori, con l’obiettivo di sorprendere e soddisfare

i palati più esigenti, mantenendo al contempo l’identità e la filosofia del nostro

ristorante. Gestione e formazione del personale di cucina, assicurando un alto

livello di competenza tecnica, motivazione e collaborazione tra i membri del

team. Supervisione della selezione e dell’acquisto degli ingredienti, privilegiando

prodotti di alta qualità, stagionalità e sostenibilità, stabilendo rapporti solidi

con fornitori affidabili. Mantenimento degli standard più elevati di pulizia, ordine e sicurezza in cucina, conformemente alle normative vigenti in materia di igiene e salute. Controllo

dei costi di cucina, ottimizzando le risorse e minimizzando gli sprechi, per

garantire l’efficienza operativa e la sostenibilità economica del ristorante.

Collaborazione con il team di sala e con la direzione per assicurare un servizio

eccellente e coeso, che contribuisca a creare un’esperienza complessivamente

indimenticabile per i clienti. Cerchiamo uno chef con esperienza comprovata,

capace di portare una visione innovativa e un’impronta distintiva alla nostra

offerta culinaria. È essenziale avere ottime capacità di leadership, creatività, e

una profonda passione per la gastronomia. Cisternino (BR)

AIUTO CHEF Rif.140/2024 – Rif. Offerta 5972/2024

La posizione di aiuto cuoco nel nostro ristorante rappresenta un’opportunità

entusiasmante per entrare nel mondo della cucina professionale e contribuire

attivamente alla creazione di piatti straordinari. Lavorando a stretto contatto

con il nostro team di cuochi esperti, l’incarico si concentra sul supportare le

operazioni quotidiane della cucina, garantendo l’eccellenza e la qualità in ogni

piatto servito. Le responsabilità includeranno: Preparazione degli ingredienti

necessari per le ricette del giorno, dalla pulizia alla sminuzzatura, assicurando

che tutto sia pronto per essere utilizzato dai cuochi. Assistenza nella cottura

dei piatti secondo le direttive dello chef, imparando tecniche e processi per

garantire risultati di alta qualità. Mantenimento degli standard di pulizia e

igiene nella cucina, seguendo rigorosi protocolli per assicurare un ambiente di

lavoro sicuro e sanitario. Gestione delle scorte di ingredienti, verificando la

freschezza e la disponibilità delle scorte e comunicando eventuali necessità di

rifornimento. Collaborazione stretta con il resto del team di cucina per

ottimizzare i tempi di preparazione e garantire che ogni piatto esca perfetto e

in tempo. Apprendimento continuo sulle tecniche di cucina, sui piatti del menu

e sulle pratiche di sicurezza alimentare, con l’obiettivo di crescere

professionalmente all’interno del team. Cisternino (BR)

CAMERIERE Rif.139/2024 – Rif. Offerta 5971/2024

Le responsabilità includeranno: Accogliere i clienti con calore, professionalità e

un sorriso, facendoli sentire immediatamente a proprio agio. Presentare il

menù, consigliare piatti e bevande in base alle preferenze dei clienti e alle

specialità della casa, dimostrando conoscenza dei prodotti offerti.

Prendere ordini con precisione e comunicarli efficacemente alla cucina. Servire

piatti e bevande con attenzione e cura, assicurando che ogni cliente riceva

esattamente ciò che ha ordinato, nel modo più impeccabile possibile.

Monitorare la soddisfazione dei clienti durante il pasto, offrendo assistenza,

rispondendo a domande e gestendo eventuali richieste speciali o esigenze

alimentari. Gestire il conto alla fine del pasto, assicurando un’esperienza di

pagamento fluida e piacevole. Mantenere pulizia e ordine nell’area di servizio,

inclusa la preparazione e la sistemazione dei tavoli per i futuri clienti.

Cerchiamo una persona dinamica, con eccellenti capacità comunicative e un

genuino interesse per il benessere dei clienti. La capacità di lavorare

efficacemente in team, un atteggiamento positivo e la disponibilità a imparare

sono essenziali. Esperienza precedente nel ruolo e conoscenza di una lingua

straniera saranno considerati un plus. Cisternino (BR)

AIUTO BARISTA Rif.130/2024 – Rif. Offerta 5871/2024

Importante struttura ricettiva ricerca personale. La risorsa dovrà occuparsi

della preparazione di bevande calde, quali caffè e cappuccini e preparazione di

bevande fredde; gestione caffetteria; gestione del banco; carico frigo;

preparazione delle colazioni; servizio ai tavoli; rapporto con la clientela. I

requisiti richiesti sono: ottime capacità relazionali e orientamento al cliente;

predisposizione al lavoro in team. Possesso Preferibilmente del titolo di studio

di alberghiero, conoscenza buona parlata della lingua inglese, preferibilmente

in possesso delle seguenti certificazioni: BLSD – HACCP – PRIMO SOCCORSO.

Età richiesta dai 18 ai 50 anni e residenza a Crispiano o paesi limitrofi.

Possesso della patente B e automunito. Si offre contratto a tempo determinato

dai 3 ai 24 mesi, full time o part time. Crispiano (TA)

BARISTA Rif.131/2024 – Rif. Offerta 5872/2024

Importante struttura ricettiva ricerca personale. La risorsa ricercata deve

preparare caffè e altre bevande: il compito fondamentale che spetta al barista

è la preparazione dei prodotti richiesti dalla clientela. Deve essere in grado di

soddisfare le richieste in modo rapido ed efficiente.

Dovrà allestire il bancone: ed è sua responsabilità garantire la pulizia e l’ordine

del bancone, lavando con accuratezza bicchieri, tazze, macchinari e

disponendoli in un modo piacevole dal punto di vista estetico, ma anche

funzionale al suo lavoro.

Deve saper preparare anche aperitivi e guarnizioni per drink. I requisiti richiesti

sono esperienza nella mansione oppure corsi di formazioni o titoli scolastici nel

settore alberghiero, età dai 18 ai 50 anni, preferibilmente in possesso dei

seguenti attestati: HACCP, BSLD, PRIMO SOCCORSO. Si offre contratto a

tempo determinato dai 3 ai 24 mesi full time o part time. Crispiano (TA)

ANIMATORI TURISTICI – Rif. Offerta 6163/2024

Si ricercano n.50 animatori ed animatrici per villaggi turistici in

Puglia/Basilicata/Calabria che si occupino di intrattenimento sportivo, fitness e

miniclub. Martina Franca (TA)

PASTICCERE Rif.132/2024 – Rif. Offerta 5873/2024

Importante struttura ricettiva ricerca personale. La risorsa con la mansione di

pasticciere dovrà occuparsi della creazione di prodotti di pasticceria, sia fresca

che secca. Oltre a preparare e cucinare dolci, si occuperà anche di curarne la

presentazione, in modo che risultino attraenti anche dal punto di vista estetico.

I requisiti richiesti sono esperienza nella mansione oppure corsi di formazioni o

titoli scolastici nel settore alberghiero, età dai 18 ai 50 anni, preferibilmente in

possesso dei seguenti attestati: HACCP, BSLD, PRIMO SOCCORSO. Si offre

contratto a tempo determinato dai 3 ai 24 mesi full time o part time. Crispiano

(TA)

CAMERIERE/A DI SALA – Rif. Offerta 6065/2024

Ristorante con sede a Grottaglie (TA), ricerca n. 1 Cameriere/a di sala con

esperienza pregressa nella mansione. La figura ricercata si occuperà di allestire

la sala, prendere le prenotazioni e servizio ai tavoli. Si offre contratto a tempo

determinato o apprendistato (full-time o part-time). Si richiede anche una

disponibilità a lavorare su turni. Grottaglie (TA)

AIUTO CUOCO – Rif. Offerta 5028/2024

Ristorante sito in Castellaneta Marina cerca n. 1 AIUTO CUOCO / A . Si offre

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 3 mesi a

partire dal 01/06/2024. La risorsa si occuperà di preparazione piatti, servizio e

pulizia ambiente cucina. Si richiede diploma di istituto alberghiero, esperienza

anche minima nella mansione e possesso certificato HACCP. La residenza a

Castellaneta o in paesi limitrofi sarà considerato requisito preferenziale.

Castellaneta (TA)

Pulizie e servizi alla persona

ADDETTO PULIZIE – Rif. Offerta 6298/2024

Eventuali macchinari da utilizzare, ecc. Taranto (TA)

ADDETTO/A ALLE PULIZIE Rif.148/2024 – Rif. Offerta 6454/2024

La risorsa da inserire in una importante struttura di Taranto si occuperà del

lavaggio in cucina di piatti e stoviglie, pulizie spazi esterni del ristorante e

magazzino. Deve saper utilizzare la lava stoviglia industriale. Si richiede

esperienza nel settore, possesso di scuola media o superiore, formazione

specifica nel settore turistico, possesso della patente B e conoscenza della

lingua inglese, età 18/55 anni. Si offre contratto a tempo determinato dai 4

mesi fino a Settembre con contratto Full Time. Taranto (TA)

Sanità

1 FARMACISTA COLLABORATORE – Rif. Offerta 6488/2024

Farmacia sita in Palagiano cerca n.1 farmacista collaboratore. Sono richiesti il

possesso della laurea in farmacia, l’iscrizione all’Albo professionale dei

farmacisti e almeno due anni di esperienza nella mansione. Sono altresì

richiesti il possesso della patente di guida e la disponibilità di un mezzo proprio

per gli spostamenti. Sono titoli di preferenza la capacità di utilizzo della

piattaforma gestionale Winfarm ed una discreta conoscenza dell’inglese

parlato. Palagiano (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI – Rif. Offerta

6548/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a

emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito

Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali

e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo

equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di

partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo

inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono

funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede

Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe

L/SNT02. Avetrana (TA)

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif. Offerta 6550/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni

di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La

figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva,

curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea

Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. Offerta 6553/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone

affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o

emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La

figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico

elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui

soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla

Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02.

Avetrana (TA)

Istruzione

DOCENTE IN LINGUA INGLESE Rif.173/2024 – Rif. Offerta 6303/2024

Ente di formazione ricerca Docente in Lingua Inglese in possesso di Laurea in

Lingue Straniere con almeno 3 anni di insegnamento. Contratto previsto:

Collaborazione Occasionale per circa 2 mesi. Martina Franca (TA)