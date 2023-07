Pubblicità in concessione a Google

E’ Monsignor ormai da più di vent’anni ma per i suoi grottagliesi resterà sempre Don Salvatore e non per una mancanza di rispetto ma piuttosto per un senso profondo di stima, riconoscenza e affetto.

“51esimo anniversario di sacerdozio e 25esimo di Episcopato di Mons Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Potenza, qui nella parrocchia del Carmine di Grottaglie, sua parrocchia di origine”.

E’ quanto scrive Don Ciro Santopietro, parroco nella chiesa del Monte Carmelo, pubblicando un post con alcune foto che documentano il taglio della torta e i festeggiamenti.