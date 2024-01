Pubblicità in concessione a Google

Arrivano 250mila euro per rimettere a nuovo via Campobasso a Grottaglie. A darne comunicazione il sindaco Ciro D’Alò.

Si tratta dell’ottenimento di un finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico regionale per la concessione di contributi finanziari, pubblicato dalla Regione Puglia a ottobre 2023, dedicato alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

“Attualmente chiusa a causa di condizioni non sicure – si legge nella nota diffusa dall’ente – via Campobasso sarà oggetto di interventi mirati sulla strada e sui marciapiedi, finalizzati a ripristinare la sicurezza e la funzionalità di questa vitale arteria cittadina. L’investimento non solo risponde alle criticità presenti in questa via, ma rappresenta anche un progresso significativo per migliorare la sicurezza urbana complessiva.

La scelta di concentrare gli sforzi su via Campobasso è dettata anche dalla sua vicinanza alle scuole, rendendo questo intervento cruciale per garantire un ambiente urbano sicuro e accessibile, specialmente per gli studenti.”