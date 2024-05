Pubblicità in concessione a Google

Firmata la convenzione per opere al palasport Campitelli di Grottaglie: la struttura del Campus Savarra sarà sede per Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026. 3 milioni di euro per evento di portata internazionale. “I vavori inizieranno a novembre 2024, obiettivo completamento entro ottobre 2025.” A darne comunicazione il sindaco Ciro D’Alò.

Pubblicità in concessione a Google