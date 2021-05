Pubblicità in concessione a Google

“Liquidato il bonus Tari a 117 attività commerciali. Oltre 33.000 euro messi a disposizione per alleggerire il peso dei tributi in un momento di grande difficoltà per tutti gli operatori commerciali. Da lunedì, invece, sarà possibile presentare domanda per i buoni spesa famiglie. L’amministrazione comunale, di concerto con gli uffici, sta valutando ulteriori misure da mettere in campo a sostegno delle imprese e delle famiglie.”

E’ quanto informa il primo cittadino di Grottaglie con un post sui social annunciando la misura prevista per aiuto alle imprese (e famiglie) in difficoltà per restrizioni della pandemia.