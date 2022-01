Pubblicità in concessione a Google

Rendere la propria casa prefabbricata in legno più “green” è un obiettivo che accomuna sempre più persone: scegliere una soluzione abitabile sostenibile non è l’unica scelta da compiere, per abbracciare il tema della sostenibilità ambientale, poiché si può far molto di più per il pianeta e le generazioni future.

Pubblicità in concessione a Google

Quindi, cosa potresti fare per rendere la tua casa prefabbricata in legno più green e adottare uno stile di vita ancor più sostenibile? Scopriamolo assieme in questo articolo dedicato.

Rendere la propria casa prefabbricata in legno più green

Si possono fare molte cose per aiutare il pianeta, già acquistare una delle casette prefabbricate in legno è un passo, tuttavia si può fare molto di più.

Qui di seguito troverai sei utili consigli in merito a ciò, che potrai applicare sin da subito e senza alcuno sforzo.

Installa dei pannelli solari nella tua casa prefabbricata in legno

In primo luogo, potresti pensare di installare dei pannelli solari sul tetto della tua casa prefabbricata in legno: ti permetteranno di generare in totale autonomia l’energia elettrica necessaria in casa, che potrà servirti per caricare lo smartphone, il computer, l’auto elettrica, accendere il piano ad induzione, scaldare l’acqua sanitaria e far funzionare tutto ciò che necessita di corrente elettrica.

Consumo dell’acqua

Un’altra buona abitudine che dovresti introdurre nella tua vita per aiutare il pianeta è quella di chiudere il rubinetto mentre ti lavi i denti o ti fai la doccia, per evitare di sprecare acqua preziosa inutilmente.

Termostato smart

Per evitare di sprecare energia preziosa e calore, potresti pensare di installare un termostato smart nella tua casa prefabbricata in legno: grazie ad esso, potrai monitorare e gestire l’accensione e lo spegnimento della caldaia e, di conseguenza, dei caloriferi anche fuori casa.

Si tratta di uno strumento molto utile che ti aiuterà a risparmiare sia sui costi in bolletta che sul gas, che altrimenti si accenderebbe inutilmente per riscaldare i locali anche quando non sei a casa.

Riciclo

Altra buona azione da introdurre nella propria vita è quella di riciclare tutto: dalle bottiglie alla carta, cerca sempre di dividere i contenitori degli oggetti, per risparmiare risorse naturali e materie prime, oltre a risparmiare energia, inquinare meno e preservare l’ambiente.

Evita prodotti chimici inquinanti

Per cercare di ridurre l’inquinamento chimico, dovresti evitare tutti quei prodotti chimici che contribuiscono ad inquinare l’acqua dei mari e, di conseguenza, costituiscono un rischio per l’ecosistema e per la salute di tutti gli esseri umani.

Quando possibile, potresti pensare di acquistare solo prodotti con sostanze naturali al posto dei prodotti chimici; a tal proposito, nel mercato esistono diversi prodotti naturali sia per la pulizia della tua casa prefabbricata in legno che per l’igiene personale (come shampoo, docciaschiuma e saponetta per le mani). Inoltre, sempre per la pulizia della casa, potresti pensare di realizzare soluzioni “fai da te”, come la soluzione di acqua ed aceto per la pulizia di finestre, pavimento, vetro e cristalli.

Scegli brand sostenibili

Infine, sempre associato alla scelta di prodotti naturali, potresti pensare di acquistare prodotti realizzati da brand attenti al pianeta (ce ne sono sempre di più).

Tra i tanti brand sostenibili presenti nel mercato, ti consigliamo: AlmacaBio, Officina Naturae, Ecover, Tea Natura e You detergenti.

In ogni caso, ti consigliamo di leggere attentamente la descrizione e gli ingredienti di ogni prodotto che decidi di acquistare.