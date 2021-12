Pubblicità in concessione a Google

Domenica 5 dicembre 2021 sarà una giornata storica per il calcio a Grottaglie. In occasione della partita con il Gallipoli, valevole per la 13esima giornata del Campionata di Eccellenza Pugliese, lo stadio Atlantico D’Amuri sarò palco naturale per i festeggiamenti per i 60 anni di storia del club. Per l’occasione saranno presenti vecchie glorie che hanno fatto militato nelle fila biancoazzurre.

Pubblicità in concessione a Google

L’Ars Et Labor Grottaglie è la principale società calcistica italiana di Grottaglie ed è stata fondata nel 1962 come polisportiva. Ha vissuto le sue fortune sportive soprattutto grazie alla sezione calcistica, la quale ha militato per 25 stagioni, di cui 15 consecutive dal 2001 al 2015, in Serie D, il quarto livello del calcio italiano. Nel suo palmarès annovera la vittoria di un campionato di Eccellenza Puglia, due campionati di Promozione, di una Coppa Puglia e di un campionato di Prima Categoria.

Il Grottaglie nella sua storia cominciata nel 1962 può vantare diversi record a livello dilettantistico. Nel palmarès della società biancazzurra figurano infatti 25 campionati di Serie D di cui 15 di fila (record assoluto), 1 vittoria nel Campionato di Eccellenza Puglia (2000-01), 2 in quello di Promozione Puglia (1972-73 e 1977-78) e una finale di Coppa Italia Serie D tutti conseguiti sotto la presidenza Ciraci’ persa contro il Pievigina nella stagione 2001-02. Tra i piazzamenti di massimo rilievo della società abbiamo due 3º posto (2001-02 e 2006-07) e due 5º posto (1983-84 e 2007-08) tutti in Serie D, il quarto livello del calcio italiano. Il Grottaglie inoltre vanta il privilegio di aver infranto il record del nardò calcio nel campionato serie D stagione 78-79 di imbattibilità sul proprio terreno di gioco dopo 35 partite.