64 casi a Villa Castelli. “Il Covid non deve fermare la gioia del Natale”, Sindaco destina risorse a bimbi, ragazzi, famiglie, anziani e disabili

Resoconto della diretta appena trasmessa: Con l'approssimarsi delle feste natalizie l'amministrazione comunale ha deciso di destinare alcuni interventi per consentire a tutti di vivere ugualmente la gioia del Natale anche se il Covid19 ci sta mettendo a dura prova. Abbiamo quindi deciso di utilizzare le somme non usate per le varie manifestazioni destinandole ad interventi che vi elenco qui di seguito: -Bonus istruzione ai ragazzi della scuola media da spendere nelle cartolibrerie della città. -Sorpresa da parte di Babbo Natale per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. - Stanziamento di 30 mila euro in buoni spesa per le famiglie da spendere nelle attività del nostro territorio. Potrà essere inoltrata istanza on line per accedere al bonus. -Dono per Persone anziane e persone con disabilità. - Installazione di luminarie per le vie della città. -Borse di studio per libri di testo. A partire da lunedì si può ritirare la documentazione da compilare per poi iniziare a consegnarla già da martedì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:00 al fine di agevolare le famiglie che lavorano e per accelerare la pratica. Sono soddisfatto, insieme a tutta la mia squadra, del lavoro che stiamo facendo per il tramite dei servizi sociali e desideriamo regalare il miglior Natale possibile a tutti i nostri cittadini. Il sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta