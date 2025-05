Pubblicità in concessione a Google

Dal 30 aprile 2025 è disponibile il modello 730 precompilato per l’anno d’imposta 2024. Un passaggio ormai consueto ma non per questo sempre chiaro a tutti: se anche tu ti stai chiedendo come funziona, quali sono le novità del 730 2025 e cosa bisogna controllare, qui troverai una panoramica semplice e aggiornata.

Pubblicità in concessione a Google

Inoltre, se ti interessa capire meglio il contesto, può esserti utile dare uno sguardo a cos’è il modello 730 e a cosa serve secondo la definizione di Wikipedia.

Per chi segue gli aggiornamenti fiscali locali e nazionali, abbiamo già trattato altri argomenti utili, come nel nostro articolo su come richiedere il bonus affitto.

730 Precompilato 2025

Cos’è il 730 precompilato

Il 730 precompilato è una dichiarazione dei redditi che viene preparata ogni anno dall’Agenzia delle Entrate con i dati fiscali già in suo possesso: parliamo di redditi da lavoro dipendente, spese mediche, interessi passivi del mutuo, polizze assicurative e altro ancora. Il vantaggio principale è che puoi accedere direttamente online e – se tutto è corretto – inviarla senza nemmeno doverla modificare.

È una forma di semplificazione che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, aiutando milioni di contribuenti a rispettare le scadenze e a evitare errori formali nella compilazione.

Novità del 2025

Ogni anno il modello si evolve, e anche nel 2025 ci sono alcune novità fiscali interessanti che vale la pena conoscere prima di cliccare su “invia”:

Aliquote IRPEF ridotte: passiamo a tre scaglioni – 23%, 35% e 43% – con l’obiettivo di rendere più semplice e progressivo il sistema.

passiamo a tre scaglioni – 23%, 35% e 43% – con l’obiettivo di rendere più semplice e progressivo il sistema. Detrazione lavoro dipendente più alta: per chi ha un reddito fino a 15.000 euro, la detrazione passa da 1.880 a 1.955 euro.

per chi ha un reddito fino a 15.000 euro, la detrazione passa da 1.880 a 1.955 euro. Quadri nuovi: introdotti i quadri M e T per tassazioni particolari e plusvalenze.

introdotti i quadri M e T per tassazioni particolari e plusvalenze. Energia rinnovabile: chi cede energia prodotta da piccoli impianti fotovoltaici domestici dovrà dichiarare questi redditi nel nuovo schema.

chi cede energia prodotta da piccoli impianti fotovoltaici domestici dovrà dichiarare questi redditi nel nuovo schema. Grafica migliorata: l’interfaccia del portale è stata semplificata per rendere più intuitiva la consultazione e l’invio.

Come accedere al 730 precompilato

Dal 30 aprile 2025 puoi vedere la tua dichiarazione precompilata in sola lettura, ma solo dal 15 maggio potrai modificarla e inviarla. Per farlo ti basta entrare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate usando SPID, CIE o CNS.

Se invece vuoi che qualcun altro ti dia una mano, puoi delegare un familiare o un consulente, ma ricordati di registrare la delega in tempo. La procedura è molto semplice e la trovi spiegata passo passo sul sito ufficiale.

Scadenze da ricordare

Le date da tenere bene a mente sono le seguenti:

30 aprile 2025: disponibilità del 730 precompilato in sola lettura.

disponibilità del 730 precompilato in sola lettura. 15 maggio 2025: apertura per modifiche e invio.

apertura per modifiche e invio. 30 settembre 2025: scadenza ultima per l’invio del modello 730.

scadenza ultima per l’invio del modello 730. 31 ottobre 2025: termine per chi invece usa il modello Redditi.

Consigli utili per la compilazione

Ecco qualche dritta che può semplificarti la vita:

Controlla i dati: anche se è precompilato, qualche svista può capitare. Occhio soprattutto alle spese sanitarie e detrazioni.

anche se è precompilato, qualche svista può capitare. Occhio soprattutto alle spese sanitarie e detrazioni. Raccogli i documenti: scontrini, fatture, quietanze: tutto serve se ti chiederanno dei chiarimenti.

scontrini, fatture, quietanze: tutto serve se ti chiederanno dei chiarimenti. Agisci per tempo: non aspettare l’ultimo giorno: se ti spetta un rimborso, lo riceverai prima.

non aspettare l’ultimo giorno: se ti spetta un rimborso, lo riceverai prima. Valuta l’aiuto di un CAF: se la tua situazione non è semplice, rivolgerti a un centro assistenza può evitarti errori costosi.

Insomma, il 730 precompilato 2025 è uno strumento utile, ma va seguito con attenzione. Le novità di quest’anno vanno a vantaggio dei contribuenti, ma richiedono un minimo di attenzione in più. Con questa guida – speriamo chiara – dovresti essere in grado di affrontare tutto senza stress.