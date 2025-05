Pubblicità in concessione a Google

Il Conclave per l’elezione del nuovo Papa inizia ufficialmente oggi, mercoledì 7 maggio 2025, alle 16:30. I 133 cardinali elettori si riuniranno nella Cappella Sistina per dare inizio al processo di elezione del 267° Pontefice della Chiesa cattolica. La prima fumata è attesa in serata, intorno alle 19:00.

Indice

Programma della giornata

La giornata segue un programma preciso:

Ore 10:00 – Celebrazione della Messa “Pro eligendo Romano Pontifice” nella Basilica di San Pietro, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re.

Ore 16:30 – Ingresso dei cardinali nella Cappella Sistina e inizio ufficiale del Conclave.

La cerimonia d’apertura

Alle 16:30, i cardinali elettori entreranno processionalmente nella Cappella Sistina, accompagnati dal canto delle litanie dei santi. Dopo la catechesi del cardinale Raniero Cantalamessa, presteranno giuramento di segretezza. Successivamente, il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie pronuncerà l’“Extra omnes”, invitando tutti i non partecipanti a lasciare la cappella, segnando l’inizio del Conclave.

Orari delle fumate

Le fumate sono il segnale visibile dell’esito delle votazioni:

Fumata nera : indica che nessun candidato ha raggiunto il quorum necessario.

: indica che nessun candidato ha raggiunto il quorum necessario. Fumata bianca: segnala l’elezione del nuovo Papa.

Oggi, la prima fumata è prevista intorno alle 19:00, dopo la prima votazione.

Curiosità

Il termine “Conclave” deriva dal latino cum clave, che significa “con chiave”, a indicare la clausura dei cardinali durante l’elezione. La Cappella Sistina è famosa per gli affreschi di Michelangelo, tra cui il celebre “Giudizio Universale”.

