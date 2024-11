A Grottaglie arriva il primo Abbeveratoio automatico per i cani di quartiere 

E così, il nostro quartiere fa un passo in più per prendersi cura dei suoi amici a quattro zampe! Con il nuovo "Zebar" a disposizione, i cani di zona avranno sempre acqua fresca e pulita, senza bisogno di interventi costanti. È un piccolo gesto che però fa la differenza, rendendo la nostra città più accogliente e attenta al benessere di tutti, anche dei più pelosi!

Pubblicità in concessione a Google

I cani di quartiere sono animali che vivono in libertà all’interno di una comunità o quartiere e, pur non avendo un padrone specifico, sono generalmente accuditi e protetti dai residenti. Spesso vengono identificati, sterilizzati e monitorati per assicurarsi che vivano in buone condizioni di salute e sicurezza.

In Italia, questo fenomeno è riconosciuto e regolamentato in alcuni comuni, dove i “cani di quartiere” vengono gestiti in collaborazione con le associazioni animaliste e i veterinari locali. In genere, il cane di quartiere ha un microchip a nome dell’ente comunale, che ne detiene la responsabilità legale. Questo approccio consente di limitare l’abbandono e il sovraffollamento nei rifugi, permettendo agli animali di vivere liberamente, mantenendo però una certa supervisione.

Acqua per i Cani di Quartiere

Pubblicità in concessione a Google

Far bere i cani è essenziale per la loro salute, poiché l’acqua è fondamentale per tutte le loro funzioni corporee, dalla digestione alla regolazione della temperatura e al mantenimento di tessuti sani. La disidratazione nei cani può causare gravi problemi di salute, come danni ai reni, alterazioni dell’equilibrio elettrolitico, riduzione delle capacità cognitive e, in casi estremi, può diventare pericolosa per la vita.

Ecco perché è importante:

Regolazione della temperatura corporea: I cani non sudano come gli esseri umani e si raffreddano principalmente attraverso il respiro (ansimando). L’acqua è cruciale per mantenere la temperatura corporea, soprattutto nelle giornate calde. Supporto alle funzioni vitali: L’acqua è necessaria per il corretto funzionamento degli organi vitali e aiuta il corpo a eliminare le tossine attraverso l’urina. Supporto alla digestione e prevenzione dei problemi renali: Una buona idratazione facilita la digestione e aiuta a prevenire la formazione di calcoli e altri problemi renali. Salute della pelle e del pelo: La giusta idratazione favorisce una pelle sana e un pelo lucido, riducendo il rischio di secchezza e irritazioni cutanee.

In generale, un cane dovrebbe bere circa 50-60 ml di acqua per ogni kg di peso corporeo al giorno, anche se l’esigenza può variare in base all’età, al livello di attività fisica, alla dieta e al clima.

A Grottaglie arriva Zebar

Una novità per la città a Grottaglie: questa mattina è stato ufficialmente inaugurato il primo “Zebar”, un abbeveratoio innovativo creato appositamente per i cani di quartiere.

L’iniziativa, promossa da Salvatore Damone e Valeria De Palma, titolari dell’attività “Dalla A alla Zebra”, segna un importante progresso per il benessere animale nella nostra città, informa il Comune di Grottaglie.

Il primo “Zebar”, posizionato in Piazza Verdi, è solo l’inizio di un progetto più ampio che porterà, nei prossimi giorni, all’installazione di altre strutture in Piazza Padre Pio e Piazza Fago.

Questo abbeveratoio è dotato di un sistema automatico con galleggiante, che mantiene il livello dell’acqua costante, evitando sprechi e garantendo acqua sempre fresca e pulita per i nostri amici a quattro zampe.

“Questo giro lo offriamo noi” è il messaggio che accompagna questa lodevole iniziativa, sottolineando l’importanza della responsabilità sociale verso gli animali del nostro territorio.

“In un’epoca in cui le temperature estive raggiungono picchi sempre più elevati, garantire l’accesso all’acqua per i nostri cani di quartiere non è più solo un atto di civiltà, ma una necessità imprescindibile,” ha dichiarato il Sindaco di Grottaglie. “Questa iniziativa dimostra come la collaborazione tra privati e amministrazione pubblica possa generare soluzioni concrete per il benessere della nostra comunità, inclusi i suoi membri a quattro zampe.”

Il vicesindaco Vincenzo Quaranta, delegato alla protezione animale, ha aggiunto: “Il progetto Zebar rappresenta un modello di intervento innovativo che speriamo possa essere replicato in altre zone della città. La tutela dei nostri amici animali passa anche attraverso queste iniziative concrete che migliorano significativamente la loro qualità di vita, specialmente durante i mesi più caldi dell’anno.”

L’installazione degli abbeveratoi Zebar si inserisce in un più ampio programma di tutela e protezione degli animali di quartiere, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale verso politiche sempre più attente al benessere animale.

Abbeveratoi automatici per i cani di quartiere

Gli abbeveratoi automatici per i cani di quartiere sono dispositivi progettati per fornire acqua fresca e pulita in modo continuo ai cani che vivono o si spostano liberamente in un’area urbana o di quartiere. Questi abbeveratoi funzionano spesso con un sistema di erogazione automatica che mantiene un flusso costante d’acqua, simile a quelli utilizzati per gli animali domestici in casa o nelle stalle, ma progettati per un uso pubblico e all’aperto.

Caratteristiche principali:

Rifornimento automatico: Collegati alla rete idrica, questi abbeveratoi si riempiono automaticamente, assicurando che l’acqua sia sempre disponibile e riducendo la necessità di intervento manuale. Sistema di filtraggio e pulizia: Molti modelli includono filtri per mantenere l’acqua pulita, prevenendo la proliferazione di batteri e mantenendo l’acqua potabile. Materiali resistenti: Sono realizzati con materiali robusti e resistenti alle intemperie, come acciaio inossidabile o plastica rinforzata, per garantirne la durata in ambienti esterni. Sensori di attivazione (in alcuni modelli): Alcuni abbeveratoi hanno sensori che attivano l’erogazione d’acqua solo quando un animale si avvicina, per ridurre gli sprechi.

Vantaggi per i cani di quartiere

Gli abbeveratoi automatici migliorano la qualità della vita dei cani randagi o di quartiere, assicurando un accesso costante all’acqua, specialmente nei periodi più caldi, e riducendo il rischio di disidratazione. Inoltre, favoriscono la salute degli animali e contribuiscono a rendere più gestibile la loro presenza nelle aree urbane, creando un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti.

Questi dispositivi vengono spesso installati da comuni o associazioni animaliste in aree pubbliche o in luoghi frequentati dagli animali.