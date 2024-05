Pubblicità in concessione a Google

Un evento di cruciale importanza per la sicurezza della comunità si terrà a Grottaglie il prossimo sabato 25 maggio, dalle 8:30 alle 12:30, nell’aula Consiliare del Comune. “Due mani per la vita“, patrocinato dall’ASL di Taranto, offrirà ai cittadini una preziosa opportunità per acquisire le competenze salvavita in caso di emergenza.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco, dall’Assessore con delega agli Organi Istituzionali Maurizio Stefani e dal consigliere comunale Leonardo Attanasi, vedrà la partecipazione di relatori d’eccezione come il Presidente Nazionale SIS 118 Mario Balzanelli e il Presidente dell’OPI Taranto Pierpaolo Volpe, che guideranno i presenti nell’apprendimento delle manovre salvavita per adulti e bambini.

“Conoscere le manovre salvavita basilari può fare la differenza tra la vita e la morte”, afferma il Sindaco. “Ecco perché Due mani per la vita rappresenta un passo fondamentale per la nostra comunità, rendendo ognuno di noi un potenziale soccorritore in grado di salvare una vita.”

Ogni anno, migliaia di persone perdono la vita a causa di arresto cardiaco, traumi o ostruzioni delle vie aeree. Situazioni drammatiche che potrebbero essere evitate se solo si avesse la giusta preparazione.

“La sicurezza e la salute dei cittadini sono le nostre priorità”, dichiarano l’Assessore Stefani e il Consigliere Attanasi. “Con questo evento, vogliamo promuovere una cultura della prevenzione e del primo soccorso, rendendoci tutti più preparati ad affrontare le emergenze.”

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, fino ad esaurimento posti. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.