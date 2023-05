Pubblicità in concessione a Google

A Grottaglie sabato 27 maggio la XIX Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa. Misura e controlla la tua pressione arteriosa per vivere più a lungo. Il tema di quest’anno è “Misura la tua pressione arteriosa in modo accurato, controllala, vivi più a lungo” (Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer), con l’obiettivo di combattere i bassi tassi di consapevolezza in tutto il mondo e di promuovere metodi accurati di misurazione della pressione arteriosa.

La XIX Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa è promossa in tutto il mondo dalla Word Hypertension League, che in Italia vede come protagonista la SIIA (Società Italiana di Ipertensione Arteriosa). Con ricorrenza annuale, la giornata mondiale ha la finalità di orientare alla corretta prevenzione delle patologie cardiovascolari, promuovendo l’informazione per ridurre i principali fattori di rischio associati alla malattia ipertensiva.

Per fare questo è necessaria la collaborazione degli operatori sanitari, dei media, delle

organizzazioni di volontariato e dei governi di ogni Paese. L’associazione Medici per San Ciro ODV aderisce all’iniziativa per sabato prossimo, 27 maggio con la collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italiana comitato di Grottaglie guidati dal loro presidente Angela Lenti.

Piazza Principe di Piemonte, dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.30, ospiterà una postazione dedicata allo screening gratuito con misurazione della pressione arteriosa, in cui verranno anche fornite informazioni sulla prevenzione dell’ipertensione e distribuzione di materiale informativo sulla sua individuazione e sui corretti stili di vita ad opera dei medici Renato Alabrese, Pierpaolo Annicchiarico e Cosimo Galeone coadiuvati dai volontari della ODV in onore di San Ciro.

Nella stessa postazione gli istruttori di Progetto Cuore Grottaglie di Medici per San Ciro effettueranno dimostrazioni gratuite di manovre salvavita e utilizzo del defibrillatore con tecnica “mass training” per far crescere maggiormente la cultura del massaggio cardiaco come primo momento di soccorso e soprattutto per sensibilizzare le istituzioni e tutti i cittadini a proteggere da vandalismi o da strane “recinzioni” i defibrillatori posizionati sul territorio grottagliese.

«Anche quest’anno – spiega il presidente dell’Associazione Medici per San Ciro nonché referente medico SIIA, dott. Salvatore Lenti – si torna a celebrare a Grottaglie la Giornata Mondiale della Ipertensione Arteriosa. L’ipertensione è la principale causa delle malattie cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus cerebrale, scompenso cardiaco). In Italia colpisce il 30% della popolazione e circa il 10% tra bambini ed adolescenti.

Dai dati emerge che una consistente componente della popolazione ancora non affronta in modo consapevole i rischi dell’ipertensione a fronte di accessibili strumenti di diagnosi e della disponibilità di strategie di prevenzione molto efficaci nonché di risposte dalla ricerca medica. Nell’ambito della prevenzione gioca altresì un ruolo fondamentale un corretto stile di vita con una regolare attività fisica e una sana alimentazione e l’orientamento alla cultura del controllo preventivo e della misurazione della pressione come misure valide alla riduzione del rischio».